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சாமியார் ஆசாராம் பாபுவின் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்தது உச்ச நீதிமன்றம் - ராஜஸ்தான் அரசுக்கும் நோட்டீஸ்

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் "ஆசாராம் பாபுவுக்கு தற்போது எவ்வித இடைக்கால ஜாமீனோ அல்லது தண்டனை நிறுத்தமோ வழங்க முடியாது" என தெரிவித்தனர்.

ஆசாராம் பாபு - கோப்புப்படம்
வீல் சேரில் வைத்து சிறைச்சாலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ஆசாராம் பாபு - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 3:51 PM IST

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புதுடெல்லி: 2013 போக்சோ வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் ஆசாராம் பாபுவின் மேல்முறையீடு மற்றும் ஜாமீன் மனுவை இன்று விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அவருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்க மறுத்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் ஆசிரமத்தில் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு 16 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், சாமியார் ஆசாராம் பாபுவுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த தண்டனையை கடந்த மே மாதம் ராஜஸ்தான் மாநில உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், தனக்கு வயது மூப்பு (90 வயது) மற்றும் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதால் இடைக்கால மருத்துவ ஜாமீன் வழங்க கோரியும் ஆசாராம் பாபு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ், ஷீல் நாகு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது ஆசாராம் தரப்பு வழக்கறிஞர், "அவருக்கு கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளன. நீதிமன்றத்திற்கு வரும் முன்பே சமூக ஊடக விசாரணையால் அவர் குற்றவாளியாக்கப்பட்டுவிட்டார்" என வாதிட்டார்.

இதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு சிறுமி என்றும், தேவைப்படும் போது சிறையிலேயே ஆசாராம் பாபுவுக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறி ஜாமீனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் "ஆசாராம் பாபுவுக்கு தற்போது எவ்வித இடைக்கால ஜாமீனோ அல்லது தண்டனை நிறுத்தமோ வழங்க முடியாது" என தெரிவித்தனர்.

மேலும், "சாதாரண உடல்நலப் பிரச்சனைகளைக் காரணம் காட்டி ஜாமீன் தர முடியாது. அவரது உயிருக்கு மிகப் பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது என்று மருத்துவ அறிக்கை நிரூபித்தால் மட்டுமே ஜாமீன் பற்றி இந்த நீதிமன்றம் பரிசீலிக்கும்" என்று நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

இது மட்டுமல்லாமல், ஆசாராம் பாபுவின் மேல்முறையீட்டு மனு குறித்து ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 3 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர். எனினும், சிறைக்குள் அவருக்கான மருத்துவ உதவிகள் தொடர வேண்டும் என்றும், உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தால் உடனடியாக நீதிமன்றத்தை அணுகலாம்" என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

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ASARAM 2013 RAPE CASE
SUPREME COURT
ASARAM RAJASTHAN HC JUDGMENT
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