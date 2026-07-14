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நடிகர் ஷாரூக் கானின் இல்லத்தில் கூடுதல் தளங்கள் கட்டுவதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நிராகரிப்பு

இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலையிட மறுத்துவிட்டனர்.

நடிகர் ஷாரூக் கான் - கோப்புப்படம்
நடிகர் ஷாரூக் கான் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 9:14 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தி நடிகர் ஷாரூக் கான் மும்பையில் உள்ள தனது 'மன்னத்' இல்லத்தில் கூடுதலாக இரண்டு தளங்கள் கட்டுவதற்கு வழங்கப்பட்ட கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல (CRZ) அனுமதியை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுத்துவிட்டது.

இந்தி நடிகர் ஷாரூக் கானின் இல்லம், மும்பையில் உள்ள பாந்த்ரா பகுதியில் உள்ளது. அந்த இல்லத்தில் கூடுதலாக இரண்டு தளங்கள் கட்டுவதற்கு மகாராஷ்டிர கடலோர மேலாண்மை ஆணையம் அனுமதி அளித்திருந்தது.

இதை எதிர்த்து, சந்தோஷ் தவுந்த்கர் என்பவர், தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், நடிகர் ஷாரூக் கானின் இல்லத்தை புதுப்பிக்க கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல அனுமதியை வழங்கி, மகாராஷ்டிர கடலோர மேலாண்மை ஆணையம் தவறு செய்து விட்டது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அந்த மனுவை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் நிராகரித்து விட்டது. இதையடுத்து, ஷோயப் ஆலம் என்ற மூத்த வழக்கறிஞர் மூலமாக மனுதாரர் சந்தோஷ் தவுந்த்கர், உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

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அந்த மனு, உச்சநீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

விசாரணையின்போது, மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஷோயப் ஆலம், "இந்த வழக்கில் ஒரு முக்கிய சினிமா நட்சத்திரம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார் என்பதற்காக இதனை வித்தியாசமாக நடத்தக் கூடாது.

மனுதாரர் இதற்கு முன்பு மும்பையில் நடந்த ஆதர்ஷ் வீட்டு வசதி ஊழலை அம்பலப்படுத்தியவர். அவர் ஒரு மதிப்புமிக்க சமூக ஆர்வலர்" என்று வாதிட்டார்.

அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த நீதிபதிகள், "ஷாரூக் கான் குடும்பத்தினர் அங்கு வசித்து வருகிறார். அவர்கள் கூடுதலாக சில தளங்களைக் கட்ட விரும்பினால், அது அவர்களின் விருப்பம். பொதுவான முறையில் சட்டம் பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் பக்கத்து வீட்டுக்காரரோ அல்லது வேறு யாரோ ஏன் தலையிட வேண்டும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

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மேலும், மனுதாரரின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தங்களுக்கு மிகக் கடுமையான சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், ஏற்கெனவே தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவில் தலையிட மறுத்துவிட்டனர். மேலும், அனைத்து வாதங்களையும் கேட்டபின், இந்த வழக்கை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு மறுத்துவிட்டது.

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SUPREME COURT SHAH RUKH KHAN
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ஷாருக்கான்
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