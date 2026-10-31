பாலியல் உறவுக்கு பின் காதல் முறிவு; விருப்பத்துடன் நடந்தது எப்படி பாலியல் வன்கொடுமையாகும்? - உச்ச நீதிமன்றம்
இருவரும் சம்மதத்துடன் உறவில் இருந்த நிலையில், பின்னர் அந்த உறவைத் தொடர விரும்பாமல் ஒருவர் விலகுவது மோசடி அல்லது ஏமாற்று நடவடிக்கையாகிவிடாது என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 31, 2026 at 5:07 PM IST
புதுடெல்லி: இருவரும் சம்மதத்துடன் நெருக்கமாக இருந்து விட்டு, உறவு முறிந்த ஒரே காரணத்திற்காக அதை பாலியல் வன்கொடுமையாக கருத முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, ஆர்.மகாதேவன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை ரத்து செய்து, அவரை வழக்கிலிருந்து விடுவித்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், "பாலியல் வன்கொடுமை என்பது மிகவும் தீவிரமான குற்றம்தான். உண்மையான பாலியல் வன்கொடுமை, கட்டாயப்படுத்துதல் அல்லது ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றுதல் போன்ற சூழல்களில் மட்டுமே இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க வேண்டும்.
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ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றுவதற்கும், உறவு முறிந்த பிறகு ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுக்கும் இடையே வித்தியாசம் இருப்பதை உணர வேண்டும். ஒரு கட்டத்தில் இருவரின் சம்மதத்துடன் தொடர்ந்த உறவு, பின்னர் முறிந்துவிட்டது என்பதற்காக, அதை பாலியல் வன்கொடுமையாக மாற்ற முடியாது.
இருவரும் சம்மதத்துடன் உறவில் இருந்த நிலையில், பின்னர் அந்த உறவைத் தொடர விரும்பாமல் ஒருவர் விலகுவது மோசடி அல்லது ஏமாற்று நடவடிக்கையாகிவிடாது.
எதிர்காலத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டு எழுந்துவிடுமோ? என்ற அச்சத்தில் ஆண் ஒருவர் அந்த உறவுக்கு நிரந்தரமாகக் கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற நிலையை உருவாக்க முடியாது. மேலும், உறவு முறிந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டாக மாற்றினால், அந்தக் குற்றத்தின் தீவிரத்தன்மையே நீர்த்துப்போகும்.
வழக்கின் பின்னணி
கேரளாவை சேர்ந்த ஒருவர் மீது, திருமணமாகி விவகாரத்து பெற்ற பெண் ஒருவர் புகார் கொடுத்திருந்தார். அந்தப் புகாரில், ஏற்கெனவே திருமணமானவர் என்ற உண்மையை மறைந்து, தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு, மோசடி செய்து பாலியல் உறவு வைத்துக் கொண்டார் என்று அந்த பெண் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இருவரும் மைசூருவில் 1996-இல் திருமணம் செய்துகொண்டு 2003 வரை சேர்ந்து வாழ்ந்ததாகவும் அந்த பெண் தனது புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்ததார்.
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இந்த வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவிக்கக் கோரி மனுதாரர், கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவை, கேரள உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை அடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினார்.
வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், பாலியல் வன்கொடுமை, மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து அவரை விடுவித்து உத்தரவிட்டது.