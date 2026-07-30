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நீட் போராட்டம்: ஆர்பிஎஃப் படையின் ஆயுதப் பதிவேட்டை பாதுகாக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

தவிர்க்க முடியாத சூழலில் ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த காவல் துறைக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

டெல்லியில் அண்மையில் நடந்த 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'யின் போராட்டத்தின்போது ஈடுபடுத்தப்பட்ட அதிவிரைவு ஆயுதப் படை வீரர்கள்.
டெல்லியில் அண்மையில் நடந்த 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'யின் போராட்டத்தின்போது ஈடுபடுத்தப்பட்ட அதிவிரைவு ஆயுதப் படை வீரர்கள். (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 4:17 PM IST

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புதுடெல்லி: டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் அண்மையில் நடைபெற்ற மாணவர் போராட்டத்தின்போது, அங்கு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆர்.பி.எஃப். (அதிவிரைவு ஆயுதப் படை) படையினரின் ஆயுதப் பதிவேட்டை பாதுகாக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவிர்க்க முடியாத சூழலில் ரப்பர் குண்டுகளை பயன்படுத்தி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவதற்கு காவல்துறைக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

நீட் வினாத்தாள் முறைகேடு தொடர்பாக, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மாணவர் அமைப்பு சார்பில் அண்மையில் போராட்டம் நடைபெற்றது. கடந்த 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்ற மாணவர்களை போலீசாரும், பாதுகாப்பு படையினரும் தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், பெல்லட் துப்பாக்கி குண்டுகளால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியும் கூட்டத்தை கலைத்தனர். அப்போது, நிஜ துப்பாக்கி குண்டுகளை பயன்படுத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

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இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்தவர்கள், மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை வழங்க கோரியும், பெல்லட் துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த முழுமையாக தடை விதிக்க கோரியும், ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், முன்னாள் மத்திய தகவல் ஆணையருமான யசோவர்தன் ஆசாத், உச்சநீதமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருடன் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த 2 மாணவர்கள் சார்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

இந்த மனுக்கள், உச்சநீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மல்யா பக்சி, வி.மோகனா ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர்கள் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் பிருந்தா குரோவரும், மதிய அரசு மற்றும் டெல்லி அரசு சார்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தாவும் ஆஜரானார்கள்.

அப்போது, "போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் மீது நிஜ துப்பாக்கி குண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த குண்டுகள், மாணவர்களின் உடல்களில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளன" என்று மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பிருந்தா குரோவர் வாதிட்டார்.

"மேலும் ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக, காவல் துறை ஆராய்ச்சி, மேம்பாட்டுப் பணியகம் அளித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், காவல் துறையின் இணையத்தில் எங்கும் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை.

டெல்லி அரசும், மத்திய அரசும், ஆயுதமின்றி போராட்டம் நடத்தும் மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவதை விரும்பாது என்பதை அறிவோம். இருப்பினும், ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறையை அரசு வெளியிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து வாதிட்ட சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, "வன்முறையற்ற போராட்டம்தான் சரியானது. ஆனால், ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்துவது குறித்து அந்தந்த நேரத்தில் முடிவு செய்வார்கள்" என்றார்.

அதைத் தொடந்து நீதிபதிகள் கூறுகையில், "ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக, காவல் துறை ஆராய்ச்சி, மேம்பாட்டுப் பணியகம் அளித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த போலீசாருக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க முடியாது. ஏனெனில் கடந்த காலங்களில் இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் பலனளிக்கவில்லை. ஒரு உண்மையான நோக்கத்திற்காக போராட்டம் நடத்துவது சரியானதுதான். ஆனால் அந்த போராட்டத்தை நாசவேலைகாரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது.

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மேலும், ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஆர்.பி.எஃப். (அதிவிரைவு ஆயுதப் படை) படையினரின் ஆயுதப் பதிவேட்டை மத்திய அரசு பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும்.

தவிர்க்க முடியாத சூழலில் ரப்பர் குண்டு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த காவல் துறைக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்தவர்களுக்கு டெல்லி அரசு சரியான முறையில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர்.

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