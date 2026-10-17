குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் பதிவுகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் - சமூக ஊடக நிறுவனங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
சமூக ஊடகங்களில் குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் காட்சிகள் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட சமூக ஊடகங்க நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் அமைப்பை உருவாக்க மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 8:30 PM IST
புதுடெல்லி: சமூக ஊடகங்களில் உள்ள குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் காட்சிகளை, சமூக ஊடக நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மத்திய அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களிலும், இதர ஆன்லைன் சேவைகளில் சிறார்களை பாலியல் ரீதியாகவோ, வேறு விதமாகவோ உள்ள துன்புறுத்தும் காட்சிகளை கண்டறிந்து நீக்க உத்தரவிடக்கோரி, ஜஸ்ட் ரைட்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அலையன்ஸ் என்ற தன்னார்வ அமைப்பு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தது.
இந்த மனுவை, நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா, கே. வினோத் சந்திரன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பு வெளியானது. இந்த தீர்ப்பு விவரம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
நீதிபதிகள் அளித்த தீர்ப்பில், "சமூக ஊடகங்களில் குழந்தைகளை துன்புறுத்தும் பதிவுகள் இடம்பெறுவது அதிகரித்துள்ளது கவலை அளிக்கிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 21 மற்றும் 19(1)(a) பிரிவின்படி, இணையதளத்தை பயன்படுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை உள்ளது.
குழந்தைகளுக்கும் வயது கட்டுப்பாடின்றி இணையத்தை பயன்படுத்த உரிமை உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு இணையதள உரிமையை மறுப்பது, அவர்களுக்கு பேச்சுரிமை இல்லை என்று கூறுவதற்கு சமமானது. அதேசமயம், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பையும், சுதந்திரத்தையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
குழந்தைகள், சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதை தடை செய்தால், அவர்கள் அதிக பாதுகாப்புடன் இருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபிக்கப்படவில்லை. குழந்தைகளுக்கு முழுமையாக தடை விதித்தால், அவர்கள் இணையத்தில் எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்களை பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்களிடம் தெரிவிக்க மாட்டார்கள்.
இணையத்தை பயன்படுத்தியத்றாக தண்டிக்கப்படுவோம் என்ற அச்சத்தில் குழந்தைகள் புகார் அளிக்கத் தயங்கினால், அதனால் அவர்களின் பாதுகாப்பு பாதிப்புக்குள்ளாகும். எனவே, குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் பதிவுகள் இணையத்தில் பரவுவதைத் தடுக்க மத்திய அரசு, சமூக வலைதள நிறுவனங்களுடன் இணைந்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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குறிப்பாக, பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், யூடியூப் உள்ளிட்ட தளங்களில் இதுபோன்ற சட்டவிரோத உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிந்து அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள பதிவுகளை கொண்டுள்ள சமூக ஊடகங்களுக்கு, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் அதன் விதிகளின் கீழ் அபராதம் விதிப்பதற்கான அமைப்பை உருவாக்க மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். அபராதத்தை நிர்ணயிக்கும்போது, விதிமீறலின் தீவிரம், அதன் கால அளவு, மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்ததா என்பது ஆகியவற்றை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், குழந்தைகள் தொடர்பான பாலியல் வீடியோக்களை பணம் செலுத்திப் பார்க்கும் சேவைகளை வழங்கினால், அதன் மூலம் பெற்ற வருவாயைப் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இணையத்தில் குழந்தைகள் தொடர்பான பாலியல் துன்புறுத்தல் காட்சி குறித்து அளிக்கப்படும் ஒவ்வொரு புகாருக்கும், அது பெறப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் ஒப்புகை வழங்கப்பட வேண்டும்.
எனவே, குழந்தைகள் துன்புறுத்தப்படும் வீடியோக்களை கண்டறிந்து அகற்றுவதற்காக இணைய நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பக் கருவிகள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை மத்திய அரசு பிரமாணப் பத்திரம் மூலம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை (SOP) மத்திய அரசு உருவாக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த, மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் ஆகியவை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த உத்தரவுகளைச் செயல்படுத்தியது தொடர்பான அறிக்கையை டிசம்பர் 10-ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.