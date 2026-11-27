திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் நாளை தீபம் ஏற்ற வேண்டும்: உத்தரவு பிறப்பித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர் குழுவை கலைத்த உச்ச நீதிமன்றம், அறங்காவலர் குழுவில் உள்ள அனைவரும் பதில் அளிக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 3:43 PM IST
புது டெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தூணில் நாளை (நவ.28) தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த 24-ஆம் தேதி, மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாத நிலையில், அங்கு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே அமைந்துள்ள பழமையான கல் தூணில், இந்த ஆண்டு ஒருமுறை மட்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பின்பற்றாததால், தமிழ்நாடு அரசு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி புதன்கிழமை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்த மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த பல முறை முயற்சி செய்ததாகவும், கோயில் நிர்வாகம் தனக்கு ஒருபோதும் அதிகாரம் அளிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தமிழ்நாடு அரசின் வாதங்களை நிராகரித்தது.
மேலும், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கண்டனம் தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் நாளை(நவ.28) தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வைத்தியநாதன் தலைமையில் ஒரு குழுவையும் உச்சநீதிமன்றம் அமைத்துள்ளது.
தர்காவில் இருந்து 50 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு அப்பால், மலையில் எங்கு வேண்டுமானாலும் தீபம் ஏற்றலாம் என்றும், தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வில் அனைத்து பக்தர்களையும் அனுமதிக்கலாம் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலைப் பகுதியில் உள்ள கோயில் மற்றும் தர்காவுக்கு சிஆர்பிஎஃப் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும், பாதுகாப்புக்கு உட்பட்டு பக்தர்களை அனுமதிக்கலாம் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. கோயில் மற்றும் தர்காவை வேறுபடுத்தும் விதமாக வேலி அமைக்கலாம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் யோசனை தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர் குழுவை கலைத்த உச்ச நீதிமன்றம், அறங்காவலர் குழுவில் உள்ள அனைவரும் பதில் அளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில், மதுரை ஆட்சியர், டிஜிபி, தலைமைச் செயலாளர் ஆகியோர் நேரில் ஆஜராக உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. காணொளியில் ஆஜராவதற்கு அவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையையும் உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது.