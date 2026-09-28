சமூக வலைதளங்களில் சிறார்கள் கணக்கு தொடங்குவதா? மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

சமூக வலைதளங்களில் சிறார்கள் கணக்கு தொடங்குவதா? மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
இணையதளத்தை பயன்படுத்த சிறார்களுக்கு முழுமையான தடையை விதிக்குமாறு இந்த மனு கோரவில்லை எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஒப்புதலை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்றே கோருகிறது எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 28, 2026 at 10:52 PM IST
புதுடெல்லி: சமூக ஊடகங்களை தனியே பயன்படுத்துவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது வரம்பை 18-ஆக நிர்ணயிக்கும் வகையில் விதிகளை வகுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் உரிமைக்கான 'ஜஸ்ட் ரைட்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அலையன்ஸ்' (Just Rights for Children Alliance) என்ற தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், "18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்கள் சமூக வலைதள கணக்குகளை தனியே உருவாக்குவதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளையும், டிஜிட்டல் தடைகளையும் விதிக்க வேண்டும்" எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜெய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (செப்.28) விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் எச்.எஸ். பூல்காவும், மத்திய அரசு தரப்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தாவும் ஆஜராகினர்.
சிறார்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள்
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எச்.எஸ். பூல்கா, இணையவழியில் சிறார்கள் சந்திக்கும் பாலியல் சுரண்டல், மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், இணையவழித் தொல்லைகள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களின் பலவீனமான வயது சரிபார்ப்பு முறைகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
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சிறார்களிடம் ஒப்பந்தமா?
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர், நீதிபதிகள் தங்கள் கருத்தை தெரிவித்தனர். அவர்கள் கூறுகையில், "சமூக வலைதளங்களில் கணக்கைத் தொடங்கும் போது, சில விதிகளுக்கு பயனர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டியுள்ளது. இது ஒரு டிஜிட்டல் ஒப்பந்தத்தை போல உள்ளது.
அதுமட்டுமல்ல, இது ஒரு சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தமாகவே செயல்படுகிறது. 1872-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 11-ன் படி, 12 முதல் 15 வயதுடைய சிறுவர்கள் ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட முடியாது. மேலும், சிறுவர்களுடன் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்பத்திலேயே செல்லாதவை ஆகிவிடும். எனவே, மத்திய அரசு இதை தீவிரமாக பரிசீலிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தனர்.
இதற்குப் பதிலளித்த சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, "சிறுவர்களுடன் சமூக வலைதளங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்தங்கள் செல்லாது என்பது உண்மைதான். இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்த விவகாரம் டிஜிட்டல் தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு (DPDP) சட்டத்தின் கீழ் வருவதாக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா, இச்சட்டம் இன்னும் அமலுக்கு வரவில்லை என்றும், 2027-ஆம் ஆண்டில்தான் அது நடைமுறைக்கு வரும் எனவும் கூறினார்.
பெற்றோரின் ஒப்புதல்
இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், சமூக வலைதள நிறுவனங்கள், தங்களுடைய பயனர் சேர்க்கையில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே வருவதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.
மேலும், இணையதளத்தை பயன்படுத்த சிறார்களுக்கு முழுமையான தடையை விதிக்குமாறு இந்த மனு கோரவில்லை எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஒப்புதலையும், தானியங்கித் தொழில்நுட்பத் தடைகளையும் (technical firewalls) கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்றே கோருகிறது எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
மத்திய அரசுக்கு உத்தரவு
மேலும், சமூக வலைதளங்களை சிறார்கள் தனியே பயன்படுத்துவதற்கான டிஜிட்டல் ஒப்பந்தங்களில் உள் நுழைவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது வரம்பை 18-ஆக நிர்ணயிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு விதிகளை வகுக்குமாறும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.