'அவர் எப்படி பதவியில் நீடிக்க முடியும்?' - பீகார் அமைச்சர் தீபக் பிரகாஷ் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற கேள்வி
முதலமைச்சர் சாம்ராட் சவுத்ரி தலைமையிலான பீகார் பாஜக அரசுக்கு இந்த விவகாரம் அரசியல்ரீதியாக பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST
புதுடெல்லி: சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் 6 மாத கால வரம்பை கடந்தும் பீகார் மாநில அமைச்சராக நீடித்து வரும் தீபக் பிரகாஷுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில், பீகார் அரசு மற்றும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விதிகளை மீறும் வகையில் இந்த நியமனம் அமைந்துள்ளதாக கூறி, உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு பீகார் அரசுக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 164 (4)-ன் படி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றால், அவர் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ அல்லது எம்.எல்.சி-யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால், பீகாரில் தீபக் பிரகாஷ் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று 6 மாதங்கள் கடந்த நிலையிலும், அவர் இன்னும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.
இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், "6 மாத கால அவகாசம் முடிந்த பிறகும், அவர் எப்படி இன்னும் அமைச்சராக நீடிக்க முடியும்? இது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது அல்லவா?" என்று பீகார் அரசுத் தரப்பிற்கு கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் இந்த விவகாரத்தில் சட்டப்பூர்வ விளக்கம் அளிக்குமாறு பீகார் மாநில அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதே போல், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இடைத் தேர்தல் ஏன் நடத்தப்படவில்லை? அல்லது இதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது குறித்து பதில் அளிக்குமாறு இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த வழக்கின் தீவிரத் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்தகட்ட விரிவான விசாரணையை ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் விசாரணையில் பீகார் அரசு தரப்பில் தகுந்த சட்ட விளக்கங்கள் அளிக்கத் தவறினால், தீபக் பிரகாஷின் அமைச்சர் பதவியை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்யவோ அல்லது இடைக்காலத் தடை விதிக்கவோ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
முதலமைச்சர் சாம்ராட் சவுத்ரி தலைமையிலான பீகார் பாஜக அரசுக்கு இந்த விவகாரம் அரசியல்ரீதியாக பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.