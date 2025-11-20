மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போடுவது கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது; உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
மாநிலங்களின் சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர்களுக்கு காலவரையறையை நிர்ணயிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 20, 2025 at 11:36 AM IST
புதுடெல்லி: மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் கிடப்பில் போடுவது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது என்று உச்ச நீதின்றம் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளது.
மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் விவகாரத்தில், மாநில ஆளுநர்களுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு 14 கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார். இதுகுறித்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்து வந்தது.
தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில அரசுகள் தங்களது வாதங்களை எடுத்துரைத்தன. மத்திய அரசு தரப்பிலும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. வாதங்கள், எதிர்வாதங்கள் என பத்து நாட்கள் காரசாரமாக நடைபெற்ற இந்த வழக்கின் விரிவான விசாரணைக்கு பிறகு தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக, கடந்த செப்டம்பர் 11 -ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், தேசமே உற்றுநோக்கிக் கொண்டிருந்த இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அளித்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம் நாத், பி.எஸ்.நரசிம்மா, ஏ.எஸ்.சந்துருகர் ஆகியோர் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு இந்த தீர்ப்பை அளித்துள்ளது.
அதில், 'ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் அவற்றை காலவரையறையின்றி ஆளுநர் நிறுத்தி வைக்க முடியாது. அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் 200 பிரிவு மாநில ஆளுநர்களுக்கு அளித்துள்ள அதிகாரத்தை உரிய முறையில் பின்பற்றாமல் ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் அவற்றை கிடப்பில் போடுவதென்பது கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது" என்று உச்ச நீதிமன்றம் தமது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
அதேசமயம், மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க மாநில ஆளுநர்களுக்கு கால வரையறை எதையும் நீதிமன்றம் நிர்ணயிக்க முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு தமது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.