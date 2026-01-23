ETV Bharat / bharat

தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில்? பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்

ஒருவேளை, தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சென்றால் வழிபாட்டு முறைகளிலும் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 1:17 PM IST

புதுடெல்லி: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலை இந்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாக விளங்கி வரும் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலை சுற்றி தற்போது சட்டப்போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியி்ல உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதா, கூடாதா என்பதுதான் இப்பிரச்சினையின் மையப்புள்ளியாக உள்ளது.

இதுதொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வு, தீபத்தூணி்ல் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டது. இதற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மதுரையை சேர்ந்த இந்து தர்மா பரிஷத் என்ற அமைப்பு அண்மையில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்தது. அந்த மனுவில், "திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலை மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் இந்திய தொல்லியல் துறை தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தினமும் 24 மணிநேரமும் எரியும் வகையிலான அணையா விளக்கை அமைக்கவும் தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.

தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்

இந்த மனுவானது, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபூல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜனவரி 6ஆம் தேதியே இந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தள்ளுபடி செய்துவிட்டதாக வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வாதி, பிரதிவாதிகள் ஆலோசித்து வருவதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கோயிலை இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் எடுப்பது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.

வழக்கின் பின்னணி

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தனி நீதிபதி ஜி. சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார். இது மதுரையில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், தமிழக அரசு இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்தது.

இந்த வழக்கை கடந்த 6ஆம் தேதி விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தது. முன்னதாக, தீபத்தூணுக்கு அருகே சிக்கந்தர் பாஷா தர்கா உள்ளதால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என தமிழக அரசு வாதிட்டது.

இதனை மறுத்த நீதிபதிகள், "சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான அச்சம், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு எதிராக சந்தேகத்தை ஏற்படுத்த அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை" எனக் கூறினர்.

இதையடுத்து, இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த புதிய மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அதுதொடர்பாக நோட்டீஸையும் உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது பிறப்பித்துள்ளது. ஒருவேளை, தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சென்றால் வழிபாட்டு முறைகளிலும் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.

THIRUPARANKUNDRAM TEMPLE
திருப்பரங்குன்றம் கோயில்
உச்ச நீதிமன்றம்
SUPREME COURT

