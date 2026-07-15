'மாணவர்களின் எதிர்காலத்துடன் விளையாடாதீர்' | சிபிஎஸ்இ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
பொதுநல மனுவில், டிஜிட்டல் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு முறையான சட்ட விதிகளையும், அதனை மேற்பார்வையிட ஒரு உயர்மட்டக் குழுவையும் அமைக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 4:34 PM IST
புதுடெல்லி: டிஜிட்டல் மதிப்பீட்டு முறை மூலம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்துடன் விளையாடாதீர்கள் என்று சிபிஎஸ்சி-ஐ உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
சிபிஎஸ்இ என அழைக்கப்படும் மத்திய கல்வி வாரியத்தின் ஆன்-ஸ்கிரீன் மார்க்கிங் எனப்படும் டிஜிட்டல் விடைத்தாள் திருத்தும் முறையில் உள்ள குளறுபடிகள் குறித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, "மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு விரக்தியும் மன உளைச்சலும் அடைந்துள்ளனர் என்பதை சிபிஎஸ்இ பார்க்க வேண்டும்" என்று கவலை தெரிவித்தது. இந்த அமர்வில் நீதிபதிகள் ஜெய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி. மோகனா ஆகியோரும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.
வழக்கமாக ஆசிரியர்கள் காகித விடைத்தாள்களை நேரடியாக திருத்துவதற்கு பதிலாக, அவற்றை ஸ்கேன் செய்து கணினித் திரையில் பார்த்து மதிப்பெண் வழங்கும் இந்த புதிய முறையில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளதாக நீதிபதிகள் சுட்டிக் காட்டினர்.
மங்கலான ஸ்கேனிங், விடைத்தாள்கள் மாறுவது மற்றும் பக்கங்கள் விடுபடுவது போன்றவற்றால் மதிப்பெண் குறைந்து மாணவர்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, புகார் எழுப்பிய மாணவர்களின் மதிப்பெண் குளறுபடிகள் பெரும்பாலும் தீர்க்கப்பட்டு விட்டதாக கூறினார். மேலும், இந்த டிஜிட்டல் முறையில் உள்ள ஒட்டுமொத்த குறைபாடுகளை ஆராய்ந்து சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைக்க எஸ். ராதா சௌஹான் தலைமையிலான ஒரு நபர் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளதாகவும் அவர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
இந்த பொது நலன் வழக்கை ராகேஷ் பின்ஜோலா என்பவர் தாக்கல் செய்திரந்தார். அதில், டிஜிட்டல் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு முறையான சட்ட விதிகளை வகுக்க வேண்டும். மேலும், அதனை மேற்பார்வையிட ஒரு உயர்மட்டக் குழுவையும் அமைக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதனால் மதிப்பெண் குறைந்த மாணவர்களுக்கு கல்லூரி சேர்க்கைக்கான 75% குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் தகுதியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தை அரசுக்கு எதிரான ஒன்றாக அணுகாமல், மாணவர்களின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையாக கருதி, சிபிஎஸ்இ எடுத்துள்ள சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான நிலை அறிக்கையை அடுத்த வாரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு சொலிசிட்டர் ஜெனரலுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தது.