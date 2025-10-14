டாஸ்மாக் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிப்பு - உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!
மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், ஊழல் புகார்கள் மாநில அரசின் அதிகார வரம்பிற்குள் வரும் குற்றம். மாநில அரசால் மட்டுமே விசாரிக்கப்பட வேண்டும். வேண்டுமானால் மாநில அரசின் ஒப்புதலுடன் சிபிஐ விசாரிக்க முடியும் என்றார்.
Published : October 14, 2025 at 7:16 PM IST
புதுடெல்லி: டாஸ்மாக் வழக்கில் அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
டாஸ்மாக்கில் 1000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு நடந்திருப்பதாக எழுந்த புகாரில், சென்னையில் உள்ள டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த மார்ச் 6 முதல் 8 ஆம் தேதி வரை அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது. இந்த சோதனையை சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்கக் கோரியும், விசாரணை என்ற பெயரில் அதிகாரிகளை துன்புறுத்தக் கூடாது என அறிவுறுத்தக் கோரியும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், என்.செந்தில்குமார் அமர்வு அமலாக்கத் துறையின் விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது. இதன் பிறகு வழக்கு விசாரணையில் இருந்து நீதிபதிகள் விலகிக் கொண்டனர். இதையடுத்து வழக்கினை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்ரமணியம், கே.ராஜசேகர் அமர்வு, ''அமலாக்கத்துறை சோதனை கடந்த 2017 முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 41 வழக்குகள் அடிப்படையிலேயே நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்றம் நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான குற்றம். நாட்டின் நலன் கருதியே அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியுள்ளது. இதில் எவ்வித சட்ட விரோதமும் இல்லை. வழக்கமாக திடீர் சோதனை மேற்கொள்ளும் போது தகவல்கள் கசியக் கூடாது என்பதற்காக அதிகாரிகள் சிறைபிடிக்கப்படுவது வழக்கமான நடைமுறை தான். அதை துன்புறுத்தல் என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
எனவே அமலாக்கத் துறை சோதனையை சட்டவிரோதம் என அறிவிக்க முடியாது என்பதால் தமிழக அரசு மற்றும் டாஸ்மாக் சார்பில் தொடரப்பட்ட மனுக்களை தள்ளுபடி செய்கிறோம். ஆகவே அமலாக்கத்துறை சட்டப்படி தங்களது விசாரணையை தொடரலாம்'' என நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தனர்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாய் மற்றும் நீதிபதி வினோத் சந்திரன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், ''கடந்த 2014 - 2021 காலகட்டத்தில் நடந்ததாகக்க கூறப்படும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தான் மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் நடத்துபவர்கள் மீது 47 வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால் 2025 ஆம் ஆண்டு அமலாக்கத் துறை டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தில் சோதனை செய்து அதிகாரிகளின் தொலைபேசி உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துச் சென்றது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 66 (2) இன் படி, குற்றங்கள் தொடர்பான தகவல்களை அமலாக்கத் துறை இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்கும் மாநில அரசுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். டாஸ்மாக் தலைமையகம் ஏன் சோதனை செய்யப்படுகிறது? சில சில்லறை விற்பனையாளர்கள் இந்த குற்றத்தை செய்த போது அரசு அலுவலகங்களை நீங்கள் எப்படி சோதனை செய்ய முடியும்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்
அதற்கு அமலாக்கத் துறை சார்பில் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் எஸ்.வி.ராஜு, 'மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்துள்ளதால் குற்றம் நடந்ததை மறுக்க முடியாது. அமலாக்கத் துறை விசாரணையில் பண மோசடி தொடர்பான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன"' என கூறினார்.
உடனே தலைமை நீதிபதி கவாய், "இப்படிப்பட்ட சூழல் கூட்டாட்சி அமைப்புக்கு சரிதானா? சட்டம் ஒழுங்கு அதன் சொந்த எல்லைக்குள் செயல்பட வேண்டும்" என கூறினார். அதற்கு கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் எஸ்.வி. ராஜு, ''அமலாக்கத்துறை குற்றங்களைக் கண்டறிந்துள்ளது'' என பதிலளித்தார்.
மேலும் "சந்தேகப்படுவதற்கான காரணம் இருந்தால் பிரிவு 17 PMLA இன் படி சோதனை நடத்த அமலாக்கத்துறைக்கு அதிகாரம் உள்ளது. நாங்கள் தவறாக சந்தேகித்தோமா? குற்றத்தை கண்டுபிடித்துள்ளோம். பெரிய அளவில் ஊழல் இருந்தது. இந்த ஊழலை கூட்டாட்சி பற்றிய வாதங்களுடன் மறைக்க முயற்சிக்கப்படுகிறது" என்றும் கூறினார்.
அதற்கு மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், ''ஊழல் மாநில அரசின் அதிகார வரம்பிற்குள் உள்ள ஒரு குற்றம். மாநில அரசால் மட்டுமே விசாரிக்கப்பட வேண்டும். வேண்டுமானால் மாநில அரசின் ஒப்புதலுடன் சிபிஐ விசாரிக்க முடியும். மாறாக அமலாக்கத் துறை விசாரிக்கிறது. அவர்களால் எப்படி முடியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் எஸ்.வி.ராஜு, "நாங்கள் ஊழலை விசாரிக்கவில்லை. பணமோசடியை விசாரிக்கிறோம்" என்று பதிலளித்தார். உடனே கபில் சிபல், "ஊழல் என்றால், ஏன் நீங்கள் நிறுவன அலுவலகத்தை சோதனை செய்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டார்.
அப்போது தலைமை நீதிபதி கவாய், எப்போது இந்த விவகாரம் முடிவுக்கு வரும் என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், "அநேகமாக 2026 தேர்தல் முடிந்ததும், இந்த வழக்கில் அமலாக்கத் துறையின் ஆர்வம் முடிந்து விடும்'' என பதில் அளித்தார்.
இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் எஸ்.வி.ராஜு, ''தேவையில்லாமல் கபில் சிபல் இந்த பிரச்சினையை அரசியலாக்குகிறார்'' என கூறினார். இவ்வாறு இரு தரப்புக்கும் இடையே காரசார வாதம் நடைபெற்ற நிலையில் டாஸ்மாக் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த இடைக்கால தடையை நீட்டித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.