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தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமன சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றுவதில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மாறுபட்ட கருத்து

தேர்வுக் குழு, 2:1 என்ற விகிதத்தில் அரசுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் பங்கு வெறும் அலங்கார பதவியாக மாறிவிடும் என்று நீதிபதி தீபாங்கர் தத்தா கூறினார்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 11:03 PM IST

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புதுடெல்லி: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமனம் தொடர்பான மத்திய அரசின் புதிய சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்கில்,உச்ச நீதிமன்றத்தின் இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வு மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிப்பது தொடர்பான வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2023-இல் ஓர் உத்தரவை பிறப்பித்தது. அதாவது, பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோரைக் கொண்ட குழு, தேர்தல் ஆணையர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

அதைத் தொடர்ந்து, அந்த நியமனக் குழுவில் 'உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீபதி' நீக்கப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக 'பிரதமர் பரிந்துரைக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர்' என்று சேர்க்கப்பட்டு மத்திய அரசு கடந்த 2023-இல் சட்டம் கொண்டு வந்தது.

இதை எதிர்த்து தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்றத்தில் இரண்டு நீபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து வந்த நிலையில், தீர்ப்பை ஒத்திவைப்பதாக ஜூலை 30ஆம் தேதி அறிவித்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு மீது நீதிபதிகள் தீபாங்கர் தத்தா, சதீஷ் சந்திர சர்மா ஆகிய இருவரும் மாறுப்பட்ட கருத்தை தெரிவித்தனர். அதாவது, நீதிபதி தீபங்கர் தத்தா புதிய சட்டத்தை விமர்சித்தார். அவர், தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாகச் செயல்படுவது பொதுமக்களுக்குத் தெரிய வேண்டும்; ஆனால் பிரதமரும் அவரது அமைச்சரும் இருக்கும் குழுவில் நடுநிலைத் தன்மை கேள்விக்குறியாகிறது என்று தெரிவித்தார்.

பிரதமரால் நியமிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் எப்படி பிரதமரின் கருத்துக்கு எதிராகச் செயல்பட முடியும் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். "ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடும் ஒரு அணியின் கேப்டனே நடுவரைத் தேர்வு செய்து, அந்த அணி வெற்றியும் பெற்றால், அந்த நடுவர் சரியான தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தாலும் அதன் மீது சந்தேகத்தின் நிழல் படியும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும், தேர்வுக் குழு, 2:1 என்ற விகிதத்தில் அரசுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் பங்கு வெறும் அலங்கார பதவியாக மாறிவிடும் என்றும் அவர் கூறினார்.

எனினும், மற்றொரு நீதிபதியான சதிஷ் சந்திர சர்மா, வழக்கின் முக்கியத்துவத்தைக் கருதி இதனை 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றார். இரண்டு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியதால், இந்த வழக்கை உடனடியாக 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றுவது குறித்து நிர்வாக ரீதியான முடிவை எடுக்க, கோப்புகளை தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த்தின் பரிந்துரைக்கு ஒருமனதாக அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

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