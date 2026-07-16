எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்த வழக்கு: உச்ச நீதிமன்றம் முடித்து வைப்பு

எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்த வழக்கு: உச்ச நீதிமன்றம் முடித்து வைப்பு
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்றும், தேர்தல் ஆணையம் எந்தவொரு சட்டரீதியான விதியையும், அரசியலமைப்பு ரீதியான விதியையும் மீறவில்லை என உச்ச நீதிமன்றம் முன்பே தீர்ப்பு அளித்திருந்தது.
Published : July 16, 2026 at 8:39 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆர். எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதை எதிர்த்து திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் தொடர்ந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டது.
பீகார் மாநிலத்தில் 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 ஆம் தேதி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதனை எதிர்த்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் திமுக, காங்கிரஸ், திரிணமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
திமுக சார்பில் அதன் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தாக்கல் செய்த மனுவில், "எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை முழுக்க முழுக்க இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானது. மேலும், ஜனநாயக உரிமைகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இது உள்ளது.
எனவே, தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என அதில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பான விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போதே, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது. இதையடுத்து, தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலும் நடந்து முடிந்துவிட்டது.
இதனிடையே, கடந்த மே மாதம் 27ஆம் தேதி, எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு எதிராக பல்வேறு கட்சிகள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தீர்ப்பும் வழங்கியது.
அதில், எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்றும், தேர்தல் ஆணையம் எந்தவொரு சட்டரீதியான விதியையும், அரசியலமைப்பு ரீதியான விதியையும் மீறவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தேர்தல் ஆணையம், எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதால் தனது அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுவதாக கூற முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
எனினும், திமுக, காங்கிரஸ் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்யாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோமால்யா, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இந்த மனுக்கள் மீது மேலும் விசாரணை நடத்த தேவையில்லாததால், வழக்கை முடித்து வைப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.