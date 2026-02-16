திருமணத்திற்கு முந்தைய உறவில் கவனம் அவசியம் - ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து பெண்ணை ஏமாற்றியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, உஜ்ஜால் புவன் அடங்கிய அமர்வு மேற்கொண்டது.
Published : February 16, 2026 at 10:43 PM IST
புதுடெல்லி: திருமணத்திற்கு முன் ஓர் ஆணும், பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் அந்நியமானவர்கள்தான். அந்த காலகட்டத்தில் உடல் ரீதியாக உறவு கொள்வதில் இருவரும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து பெண்ணை ஏமாற்றியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, உஜ்ஜால் புவன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, "திருமண விஷயத்தில் நாம் பழைய நாகரிகத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் திருமணத்திற்கு முன் ஓர் ஆணும், பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் நம்பக்கூடாது. மாறாக தவறுகள் எதுவும் நேராதபடி இருவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.
அதனை தொடர்ந்து, "இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நபர், திருமண ஏற்பாட்டு இணையதளம் மூலம் 2022- இல் தமது கட்சிக்காரரான பெண்ணுக்கு அறிமுகமானார் என்றும், அப்போது திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யாக வாக்குறுதி அளித்து, அவருடன் டெல்லி மற்றும் துபாயில் பவமுறை பாலியல் உறவு வைத்து கொண்டார்" எனவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், "ஒரு நபரின் வாக்குறுதியை நம்பி இந்த பெண் அவருடன் துபாய் வரை பயணித்தது மட்டுமில்லாமல் அவருடன் பாலியல் உறவு வைத்துக் கொண்டது ஏன்?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், "இந்த விவகாரம் இருவர் சம்பந்தப்பட்டது. திருமண விஷயத்தில் நாம் பழைய நாகரிகத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால், திருமணத்திற்கு முன் பாலியல் எண்ணம் மனதில் மேலெழும்போது ஆணும், பெண்ணும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பெண் கண்டிப்பாக இருந்திருந்தால், திருமணத்திற்கு முன் அறிமுகமான ஆணுடன் அவ்வாறு சென்றிருக்கமாட்டார்" என்று கூறிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் சமரச தீர்வு காண பரிந்துரைத்தது.
அத்துடன், " ஆண், பெண் இருவருக்குமான உறவு மெல்லியதாகவோ, ஆழமானதாகவோ இருந்தாலும், திருமணத்திற்கு முன் அவர்கள் பாலியல் உறவில் எவ்வாறு ஈடுபடுகிறார்கள்? என்பதை புரிந்துகொள்ள நாம் தவறிவிடுகிறோம். இருவரின் சம்மதத்துடன் இது நிகழும்போது. இதுபோன்ற வழக்குகளில் யாரையும் தண்டிக்க இயலாது" எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணிற்கு உரிய இழப்பீடு அளித்து வழக்கை முடித்துகொள்ள பாருங்கள் என்று மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞரை அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள், இவ்வழக்கில் தீர்வுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயும்படி பெண் தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் கேட்டு கொண்டனர். இருதரப்பு முடிவை அறியும் பொருட்டு வழக்கின் விசாரணை வரும் புதன்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
முன்னதாக, தம்மை திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய் வாக்குறுதியை தந்த நபர், துபாயில் தன்னுடன் உடல் ரீதியாக உறவு வைத்து கொண்டதாகவும், அப்போது தாங்கள் நெருக்கமாக இருந்ததை, தன்னுடைய அனுமதியின்றி வீடியோ எடுத்ததாகவும் சம்பந்தப்பட்ட பெண் நீதிமன்றத்தில் கூறினார்.
மேலும், தன் ஆசைக்கு இணங்க மறுத்தால், அந்தரங்க வீடியோவை பொதுவெளியில் வெளியிடுவேன் என்று மிரட்டியதாகவும் கூறிய பெண். தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறிய நபருக்கு, கடந்த 2024 ஜனவரியில், பஞ்சாபில் ஏற்கெனவே திருமணம் ஆகியிருந்தது பின்னர் தமக்கு தெரிய வந்ததாகவும் கூறினார்.