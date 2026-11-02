டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி: கடுமையான நேரக் கட்டுப்பாடுகளுடன் புதிய உத்தரவு!
டெல்லி மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் காவல் துறை இந்த விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதைக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 4:00 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு அச்சுறுத்தி வரும் நிலையிலும், தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடிக்க நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
டெல்லியில் காற்று மாசு மற்றும் பட்டாசு வெடிப்பதால் ஏற்பாடுகள் பாதிப்புகளுக்கு எதிராக அர்ஜூன் கோபல் என்பவர் தொடர்ந்து வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. தற்போது உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை வரும் 8-ந் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த நிலையில், அர்ஜூன் கோபால் தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ் மற்றும் பிரசன்னா பி. வராலே ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது டெல்லியில் கட்டுப்பாடுகளுடன் பசுமை பட்டாசுகளை வெடிக்க நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டனர்.
நேரக் கட்டுப்பாடுகள்
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் வளிமண்டல தூய்மையையும் உறுதி செய்யும் வகையில், பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் இரண்டு குறிப்பிட்ட நேரக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
1. காலை நேர அனுமதி: காலை 6 மணி முதல் காலை 8 மணி வரை.
2. இரவு நேர அனுமதி: இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை.
இந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களை தவிர மற்ற நேரங்களில் பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது என்றும், விதிகளை மீறுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
பசுமை பட்டாசுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி
மேலும், வழக்கமான நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த வேதிப்பொருட்கள் கொண்ட பட்டாசுகளுக்கு தொடர்ந்து தடை நீடிக்கும் என்றும், குறைந்த புகையை வெளிப்படுத்தும் 'பசுமை பட்டாசுகளை' மட்டுமே மக்கள் வெடிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ் மற்றும் பிரசன்னா பி. வராலே ஆகியோர் தங்களது உத்தரவில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
டெல்லி மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் காவல் துறை இந்த விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதைக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
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நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த பட்டாசு தடை குறித்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு டெல்லி மக்களிடையே பெரும் நிம்மதியையும் தீபாவளி மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.