ETV Bharat / bharat

இளைஞர்கள் எதிர்காலம் பற்றி விவாதிக்காத நாடாளுமன்றம் எதற்கு? சபாநாயகரிடம் ராகுல் காந்தி கேள்வி

டெல்லி காவல் துறையினரின் தடியடியில் காயமடைந்து ராம் மனோகர் லோகியா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இளைஞர்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்த ராகுல் காந்தி மற்றும் தலைவர்கள்
சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்த ராகுல் காந்தி மற்றும் தலைவர்கள் (ANI)
author img

By ANI

Published : July 21, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: இளைஞர்களின் எதிர்காலம் குறித்து விவாதிக்காத நாடாளுமன்றம் எதற்கு? என்று மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.

இளநிலை நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராகப் போராடியவர்கள் மீது காவல் துறையினர் நடத்திய தடியடிச் சம்பவம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் 2-வது நாளான இன்று (ஜூலை 21, 2026), இந்தியா கூட்டணிக் கட்சி எம்பிக்களுடன் இணைந்து மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து இது தொடர்பான அவசர கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.

சபாநாயகரை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நேற்று டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட அமைதி பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் மீது கொடூரமான தடியடி நடத்தப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தங்கள் சொந்த எதிர்காலத்தை பற்றி நியாயமான கேள்விகளை கேட்டதற்காக நாட்டின் மாணவர்கள் வீதிகளில் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். நாட்டின் எதிர்காலமான இளைஞர்களின் பிரச்சினைகளை பற்றி விவாதிக்க முடியவில்லை என்றால், இந்த நாடாளுமன்றம் வேறு எதற்காக இயங்குகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுடனான சந்திப்பு குறித்துப் பேசிய அவர், "நேற்று டெல்லி வீதிகளில் மாணவர்கள் மீது ஏவப்பட்ட கொடூரமான காவல் துறை வன்முறை குறித்தும், ஒட்டு மொத்த தேர்வு முறைகேட்டு விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு இருக்கும் பொறுப்பற்றத்தனம் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விரிவான விவாதம் நடத்த தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தை நாங்கள் அப்படியே கடந்து போகவோ, மூடி மறைக்கவோ விடமாட்டோம் என்று சபாநாயகரிடம் கூறினோம்" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும் இந்திய வரலாற்றிலேயே இளைஞர்களுக்கு எதிராக செயல்படும் மிக மோசமான பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் என்று ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார். "நாட்டில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 152 முறை முக்கியமான தேர்வுகளின் வினாத் தாள்கள் கசிந்து 7.5 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், முறைகேடுகளுக்கு காரணமான ஒரு குற்றவாளி கூட இதுவரை தண்டிக்கப்படவில்லை. தர்மேந்திர பிரதானிடம் ராஜிநாமாவை கூட பெற முடியாத அளவுக்கு பிரதமர் இளைஞர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்" என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

காயமடைந்தவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய ராகுல் காந்தி

இதனிடையே, டெல்லி காவல் துறையினரின் தடியடியில் காயமடைந்து ராம் மனோகர் லோகியா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இளைஞர்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேரில் சென்று சந்தித்தார். அப்போது அவர்களின் உடல்நலம் குறித்துக் கேட்டறிந்த அவர், போராட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CJP PROTEST
NEET PAPER LEAK
PARLIAMENT MONSOON SESSION
RAHUL GANDHI
STUDENTS BEATEN LATHI CHARGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.