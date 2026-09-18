பானிபூரியில் இப்படியொரு 'மாஸ்' ஐடியாவா? புனேவில் வியக்க வைக்கும் விநாயகர்!
"ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இப்போது புனிதமான கலையாக மாறியுள்ளது" என்ற வாசகத்துடன் இந்த சிலையின் வீடியோ இணையத்தில் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பார்வைகளை கடந்து வைரலாகியுள்ளது.
Published : September 18, 2026 at 8:59 AM IST
புனே: இந்தியர்களின் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு எல்லையே இல்லை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளனர் புனேவை சேர்ந்த இரு சகோதரர்கள். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிடும் பானிபூரிகளை கொண்டு, கண்ணைக் கவரும் வகையில் ஒரு பிரம்மாண்ட விநாயகரை வடிவமைத்துள்ளனர்.
தற்போது நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் வேளையில், இந்த விநோதமான மற்றும் கலைநயம் மிக்க கணபதி சமூக ஊடகங்களில் காட்டுத் தீ போல பரவி அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறார். புனே நகரில் முக்கியமான ஃபெர்குசன் கல்லூரி சாலையில் இந்த விநாயகர் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
புனேவின் பிரபலமான கணேஷ் பேல் உணவகத்தின் உரிமையாளர்களான ரூபேஷ் மற்றும் தினேஷ் குட்மேவார் ஆகியோர் இணைந்து இந்த விநாயகரை உருவாக்கியுள்ளனர். வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் களிமண் அல்லது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போன்ற ரசாயன பொருட்களுக்கு பதிலாக, முற்றிலும் வித்தியாசமாகவும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டனர்.
ஆனால், அதே சமயம் அந்த பொருள் தங்களது தொழிலுடன் தொடர்புடையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் சிந்தித்தனர். அதன் வெளிப்பாடு தான் பானிபூரி விநாயகர்.
முதலில் ஒரு தற்காலிக மரக் கட்டமைப்பை உருவாக்கி, அதன் மேல் 21,000 மொறுமொறுப்பான பானிபூரிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மிகவும் கவனமாக அடுக்கினர். விநாயகரின் முகம், தும்பிக்கை, கிரீடம் மற்றும் அவரது கரங்கள் அனைத்தும் பானிபூரிகளை மட்டுமே கொண்டு மிகத் துல்லியமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சுமார் 13 அடி உயரமுள்ள இந்த விஸ்வரூப சிலை, பார்ப்பதற்கு ஒரு தங்க நிறக் கோபுரத்தைப் போல ஜொலிக்கும் வகையில் நேர்த்தியாகக் காட்சியளிக்கிறது.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய ரூபேஷ், "விநாயகர் சிலையின் வடிவத்தை பாதிக்காமல் பானிபூரிகளை எவ்வாறு அடுக்கலாம்? என்று விவாதிக்கவும், ஆய்வு செய்வதிலும் 6 மாதங்களை செலவிட்டோம்.
எங்களது பானிபூரி விநாயகர் காட்சிப் பொருளாக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அருகில் தரிசனத்திற்காக ஒரு சிறிய கணபதி சிலையை வைத்துள்ளோம். எனவே, பானிபூரி விநாயகரை ரசித்துக் கொண்டே, சிறிய சிலைக்கு முன் வழிபாடு செய்யலாம்" என்றார்.
தொடர்ந்து தினேஷ் கூறுகையில், "இந்த விநாயகரை சேதமடையாமல் பாதுகாப்பது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இதனை 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டியதுள்ளது. ஈரப்பதம் பானிபூரிகளை மென்மையாக்கிவிடும். தூசி, மழை போன்றவை சேதப்படுத்திவிடும். இதனால், சிலையை கண்காணிக்கவும் ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்யவும் இரண்டு கைவினைஞர்கள் அந்த இடத்தில் பணியில் உள்ளனர்" என்றார்.
"ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இப்போது புனிதமான கலையாக மாறியுள்ளது" என்ற வாசகத்துடன் இந்த சிலையின் வீடியோ இணையத்தில் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பார்வைகளை கடந்து வைரலாகியுள்ளது.
நெட்டிசன்கள் பலரும் இவர்களின் இந்த அபாரமான கற்பனை திறனை பாராட்டி வருகின்றனர். "இந்தியர்களின் கலை திறமைக்கு எல்லையே இல்லை", "கணேசனை வழிபட இதை விட ஒரு சுவையான மற்றும் அழகான வழி இருக்க முடியாது" என்று பலரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
பொதுவாக உணவுப் பொருட்களைக் கொண்டு சிலைகள் செய்யும் போது, அவை வீணாக்கப்படுவதாக எழும் விமர்சனங்களுக்கு இந்தச் சகோதரர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளனர். விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடுகள் மற்றும் பூஜைகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த பிறகு, இந்த சிலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பானிபூரிகள் அனைத்தும் அப்பகுதியில் உள்ள ஆதரவற்ற இல்லக் குழந்தைகளுக்கும், ஏழை எளிய மக்களுக்கும் பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளனர். இதன் மூலம் ஆன்மீகம், கலை ஆகியவற்றோடு பசியை போக்கும் உன்னத நோக்கத்தையும் அவர்கள் நிறைவேற்றியுள்ளனர்.