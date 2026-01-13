ETV Bharat / bharat

நாய்கடி பாதிப்புக்கு மாநில அரசுகள் பெரிய இழப்பீட்டை செலுத்தும் நிலை ஏற்படும்: உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

கடந்த 75 ஆண்டுகளாக தெருநாய்கள் அச்சுறுத்தலை கையாள்வதில் மாநில அரசுகள் எதுவும் செய்யவில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 4:44 PM IST

புதுடெல்லி: நாய் கடியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கும், உயிரிழப்புக்களுக்கும் பெரிய இழப்பீட்டு தொகையை மாநில அரசுகளுக்கு நிர்ணயிக்க நேரிடும் என உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நாட்டில் நாய்கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதனால் பல்வேறு மாநிலங்களில் உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களாக தலைநகர் டெல்லியில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நாய்கடி சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. மேலும், உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தன. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் நாய்களை காப்பங்களில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இதனிடையே, இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பல்வேறு மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் தனது முந்தைய உத்தரவை நிறுத்தி வைத்த நிலையில், ஆக்ரோஷமான மற்றும் நோய் பாதிக்கப்பட்ட நாய்களை மட்டும் காப்பகத்தில் அடைக்க உத்தரவிட்டது. மற்ற நாய்களை கருத்தடை செய்து அதே இடத்தில் விடலாம் என்றும் அறிவுறுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில், தெருநாய் கடித்து ஏற்படும் ரேபிஸ் உயிரிழப்புகள் குறித்து தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியான நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து வழக்குப் பதிவு செய்தது. மேலும், இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உள்ள தெருநாய் தொடர்பான வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அத்துடன், இந்த வழக்கில் டெல்லி உட்பட அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் இந்த வழக்கில் ஒரு தரப்பாக நீதிபதிகள் சேர்த்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை கடந்த சில மாதங்களாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்று நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், கடந்த 75 ஆண்டுகளாக தெருநாய்கள் அச்சுறுத்தலை கையாள்வதில் மாநில அரசுகள் எதுவும் செய்யவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டினர். நாய் கடியால் உயிரிழக்கும் குழந்தைகள், முதியவர்கள் என ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து வருகின்றனர். இதற்காக மாநில அரசுகள் கடுமையான இழப்பீட்டை செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் எனவும் குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், நாய்கடி தொடர்பாக மாநில அரசுகளின் அஜாக்கிரதைகளுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த அவர்கள், இறுதி தீர்ப்பில் நிச்சயம் அதை எதிர்பார்க்கலாம் எனவும் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து நீதிபதி விக்ரம் நாத், "நாய்களுக்கு உணவளிப்பதாக கூறும் அனைவருக்கும் பொறுப்பும், கடமையும் உள்ளது. நாய்களை பாதுகாப்பது சரி தான், நாய்களை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லுங்கள். அவைகளை உங்கள் வளாகத்திற்குள், உங்கள் வீட்டிற்குள் வைத்திருங்கள். அதனை ஏன் எல்லா இடங்களிலும் சுற்றி திரிந்து மக்களை பயமுறுத்த வேண்டும் அல்லது மரணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் அவர், நாய் கடியின் தாக்கம் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து விலங்கு நல அமைப்பின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் மேனகா குருசாமி, "தானும் நாய் கடியால் இரண்டு முறை பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன்" என தெரிவித்தார். தொடர்ந்து நீதிபதி மேத்தா, "உணர்வுகளும் கவலைகளும் நாய்களுக்கு மட்டும் தான் இருப்பது போல் தெரிகிறது. அது அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

