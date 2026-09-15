ஹூக்கா புகைப்பதால் ஆபத்து வராதா? மருத்துவர்கள் கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்
ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் என்சிஆர்பி அறிக்கைகளின்படி, 2022 முதல் 2026க்கு இடையில் ஹரியானாவில் மட்டும் சுமார் 1.58 லட்சம் முதல் 1.60 லட்சம் பேர் வரை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 7:38 AM IST
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கர்னால்: 'ஹூக்கா' (Hookah) இந்த வார்த்தை நம்மில் பலருக்கு புதிதாக இருக்கலாம். பீடி, சிகரெட்டை போல ஹரியானா, உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப் போன்ற மாநில மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தக் கூடியதாக ஹூக்கா புகையிலை இருக்கிறது. இதனை ஹரியானா மக்கள் உடலுக்கு எந்தவித தீங்கையும் தராது என தவறான கண்ணோட்டத்தில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த ஹூக்காவானது சிகரெட் மற்றும் பீடியை போலவே மிகவும் ஆபத்தானது என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, இதை புகைப்பதனால் புற்றுநோய் போன்ற மிகக் கொடிய பாதிப்புகூட ஏற்படும் என அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், இந்த ஹூக்கா ஹரியானா மக்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் ஓர் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. இன்னும் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், பல நூற்றாண்டுகளாக அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஹூக்கா பின்னிப்பிணைந்து காணப்படுகிறது.
ஹூக்கா மீதான நம்பிக்கை
வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தரவின்படி, 16 ஆம் நூற்றாண்டில் முகலாயர் காலத்தில், அக்பரின் ஈரானிய மருத்துவரான அபுல் ஃபதா கிலானி என்பவாரல் ஹூக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. புகையிலையின் புகையில் உள்ள வீரியத் தன்மையைக் குறைக்கும் பொருட்டே ஹூக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குடுவையில் உள்ள நீர் அப்புகையை வடிகட்டி குளிர்விப்பதனால் அதன் தீங்குக் குறையும் என நம்பப்படுகிறது.
மேலும், கடந்த காலத்தில் ஹூக்கா கருவியின் அடிப்பகுதி தேங்காய் ஓட்டினாலும், அதன் குழாய் மூங்கிலினாலும் தயார் செய்யப்பட்டது. இத்தகைய ஹூக்காவே இந்தியாவில் இருந்து பாரசீகம் (ஈரான்), உதுமானியாப் பேரரசு மற்றும் பிற மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் பரவியது. அதேசமயம், ஹரியானாவில் இந்த ஹூக்காவானது வயதான பெண்கூட தங்கள் வீடுகளுக்குள் வைத்து பயன்படுத்தும் அளவிற்கு பரந்து விரிந்தது.
இந்த சூழலிலேயே ஹரியானா அரசு ஹூக்கா பயன்பாட்டிற்கு தடை விதித்தது. ஹோட்டல்கள், மதுக்கூடங்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் அதை பரிமாறுவதற்கு முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டது. அதேசமயம், கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு இந்த விதியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. ஆகையால், இப்போதும் ஹூக்கா கலாச்சாரம் ஹரியானாவில் மிகப் பெரிய அளவில் வளர்ந்துக் காணப்படுகிறது.
சமூக நல்லிணக்கத்தை போற்றும் ஹூக்கா
ஹூக்காவால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்கிற நம்பிக்கையால் மக்கள் இதனை இப்போதும் அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். இப்போதும் ஹூக்காவை விரும்பி பயன்படுத்தும் கர்னாலைச் சேர்ந்த ஜக்பீர் சிங் கூறுகையில், "ஹூக்கா புகை ஒரு கிண்ணம் தண்ணீரின் வழியாகச் சென்று, பின்னர் நம் உறிஞ்சும்போது வருகிறது. அது தண்ணீருக்குள் சென்று வருவதால், அதில் உள்ள தீங்குகள் மற்றும் நச்சுகள் தண்ணீருக்குள்ளேயே வடிகட்டப்பட்டுவிடும். அத்துடன், குளிர்ச்சியான, சுத்தமான புகை மட்டுமே நம்முடைய நுரையீரலுக்கு வருகின்றது" என்றார்.
இதேபோல் பல்பிர் என்பவர் ஹூக்கா குறித்து பேசுகையில், "ஹூக்கா சமூக ஒற்றுமையின் சின்னம். சாதி, மத, சமூக வேறுபாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைவரும் ஒன்றாக ஹூக்கா புகைக்கும்போது, அது கூட்டு நல்லிணக்கத்தின் அடையாளமாக மாறுகிறது. அதுதவிர, அதிகாலையில் ஹூக்காவைப் புகைப்பதனால் வயிறு சுத்தமாகிறது. மேலும், அஜீரண கோளாறு, வாயுத் தொல்லை ஆகியவற்றில் இருந்தும் விடுபட முடியும். அத்துடன், ஹூக்காவை பயன்படுத்துவதால் எந்த நோய் தோற்றும் ஏற்படுவதில்லை" என தெரிவித்தார்.
மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை
இருப்பினும், மருத்துவர்கள் சிகரெட் மற்றும் பீடி புகைப்பதைப் போலவே ஹூக்காவும் ஆபத்தானது என எச்சரிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக, ஆயுர்வேத மருத்துவர் மீனாட்சி கூறுகையில், "தண்ணீரில் இருந்து புகை வரும்போது சிறிதளவு மட்டுமே குளிர்விக்கப்படுகிறது. ஆனால், அதில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் புற்றுநோய் காரணிகள் எப்போதும் குறையாது. அது அப்படியேதான் இருக்கும். ஏனெனில், அந்த புகையில் உள்ள நிக்கோட்டின் உள்ளிட்டவை நீரில் கரையாதவை.
அவை எந்த தடையுமின்றி நேரடியாக மனித நுரையீரலுக்குச் சென்று ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், ஒரு சராசரி சிகரெட்டைப் புகைக்க, ஒரு நபர் ஐந்து முதல் ஒன்பது நிமிடங்கள் வரை எடுத்துக் கொள்வார். ஆனால், ஹூக்காவைப் பொருத்தவரை ஒரு சிலர் 60 நிமிடங்கள் முதல் 90 நிமிடங்கள் வரை எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இவ்வாறு நீண்ட நேரம் உட்காரும்போது அளவுக்கு அதிகமான புகையை அவர்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள். இது மிகப் பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதுதவிர, புகையிலையை எரிக்க ஹூக்காவின் மேல் பகுதியில் எரியும் நிலக்கரி வைக்கப்படுகிறது. இது ரத்த அணுக்களை நேரடியாக அழிக்கும் திறன் கொண்டது. மேலும், கார்பன் மோனாக்சைடு, ஆர்சனிக், ஈயம், குரோமியம் மற்றும் பாலிசைனிக் அரோமேடிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் போன்ற மிக மோசமான நச்சு வாயுக்களையும், கன உலோகங்களையும் அதிகளவில் உற்பத்திச் செய்யும்.
மலட்டுத் தன்மைக்கு வாய்ப்பு
குறிப்பாக, பெண்கள் இதை பயன்படுத்தும்போது அவர்களுக்கு மலட்டுத் தன்மை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது. மேலும், இந்த புகைக்கு ஆளாகும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் குறைப்பிரசவம் அல்லது குறைந்த எடையுள்ள குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க நேரிடும். இதுதவிர, தோல் நோய்கள், ஹெபடைடிஸ் போன்ற மிக மோசமான பிரச்னைகள் ஏற்படும்" என எச்சரித்தார்.
மேலும், சமீப காலமாக இளைஞர்களைக் கவர்வதற்காக மூலிகை ஹூக்கா, ரசாயனமற்ற ஹூக்கா மற்றும் பழச்சுவை கொண்ட ஹூக்கா என்கிற பெயரில் இவை விற்கப்படுகின்றன. ஆனால், இது முற்றிலும் போலியானவை; அனைத்தும் ஏமாற்று வேலை என கர்னாலைச் சேர்ந்த மருத்துவர் சௌபாக்யா சந்து எச்சரிக்கிறார்.
புற்றுநோய் உறுதி
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "இந்த மாதிரியான ஹூக்காக்களில் புகையிலை இல்லை என்றாலும், புகை வருவதற்காக பற்ற வைக்கப்படும் கரியானது அதிக நச்சுத் தன்மையைக் கொண்டது. அதில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு புற்றுநோயை உண்டாக்கும்" என்றார்.
இந்திய ஆராய்ச்சிக் கழகம் மற்றும் தேசிய புற்றுநோய் பதிவகத் திட்டம் (NCRP) ஆகியவற்றின் அறிக்கைகளின்படி, "ஹூக்கா புகை, உடலின் ஏறக்குறைய அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதிக்கச் செய்கிறது. அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் சரி செய்ய முடியாதவை. குறிப்பாக, இதனால் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தீவிரமடையும் புற்றுநோய்
இதேபோல், இந்தயாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 1.4 லட்சம் பேர் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இவற்றில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை புகையிலை மற்றும் ஹூக்காவால் ஏற்படுகின்றன. ஹூக்காவில் உள்ள நச்சு வயிற்றின் உள் அடுக்கை பாதித்து, புண்கள், செரிமான கோளாறுகள் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். அதுதவிர, பித்தப்பை மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் அபாயத்தையும் இது கணிசமாக அதிகரிக்கும். முக்கியமாக ஹூக்கா புகையில் காணப்படும் பென்சீன், இரத்த அணுக்களை நேரடியாக பாதித்து, இரத்தப் புற்றுநோயை (லுகேமியா) ஏற்படுத்துகிறது" என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
ஹரியானாவில் ஒவ்வொரு மாதமும் புதிதாக 2,911 பேர் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக உருவெடுக்கின்றனர் என அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தரவுகள் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தரவுகள் அங்குள்ள புற்று நோய் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.
இந்தியாவில் புற்றுநோய் பாதிப்பு
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் புகையிலை தொடர்பான புற்றுநோய் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 3.50 லட்சம் முதல் 4 லட்சம் வரை உள்ளது. மொத்த புற்றுநோய் பாதிப்புகளில் 27 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வரை புகையிலை மற்றும் புகைப்பிடித்தலால் ஏற்படுகின்றன.
ஹரியானா அரசாங்கத்தின் தரவுகளின்படி, 209 முதல் 2026 வரையிலான நாட்களில் மாநிலத்தில் நுரையீரல் தொடர்பான நோய்களால் 25,431 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதன்மூலம், சராசரியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3,500 முதல் 4,500 பேர் வரை உயிரிழக்கின்றனர் என தெரிகிறது.
இதுதவிர, புகையிலை நிறுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் 50 முதல் 60 பேர் மனநல வெளிநோயாளர் பிரிவை அணுகுவதாகவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் ஹூக்கா போதைப்பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட முயல்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
தொடர்ந்து, ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் என்சிஆர்பி அறிக்கைகளின்படி, 2022 முதல் 2026க்கு இடையில் ஹரியானாவில் மட்டும் சுமார் 1.58 லட்சம் முதல் 1.60 லட்சம் பேர் வரை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் சுமார் 16 சதவீதம் முதல் 18 சதவீதம் வரை வாய் புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையவையாக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.