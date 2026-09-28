விஜய்யின் அடுத்த 'மாஸ்டர் பிளான்' - மேற்கு வங்காளத்திலும் கால் பதித்தது தவெக!
அரசியல் மோதலை தவிர்த்து, சமூக நலப் பணிகள், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த கட்சி தலைமை வழிகாட்டியுள்ளதாக மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தின் தவெக ஒருங்கிணைப்பாளரான சைத்தாலி கூறியுள்ளார்.
Published : September 28, 2026 at 1:11 PM IST
பர்தமான் (மேற்கு வங்கம்): தெற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிய பயணமாக கேரளாவை தொடர்ந்து மேற்கு வங்கம் மாநிலத்திலும் தவெக கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய்யால் தொடங்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தற்போது மேற்கு வங்கம் மாநிலத்திலும் தன்னுடைய காலடி தடத்தை பதித்துள்ளது. இந்த கட்சியின் அலுவலகம் அந்த மாநிலத்தின் கிழக்கு பர்தமானில் உள்ள ஃபாகுபூரில் திறக்கப்பட்டு உள்ளது. இதுவே, மேற்குவங்கம் மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்ட முதல் தவெக அலுவலகம் ஆகும்.
ஏற்கனவே, புதுச்சேரியில் கட்சியின் அலுவலகம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் தவெக-வின் முதல் அலுவலகம் இந்த (செப்டம்பர்) மாதத்தின் மத்தியில் திறக்கப்பட்டது. பாலக்காடு பகுதியிலேயே அக் கட்சியின் முதல் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதே போல், நாட்டின் பிற மாநிலங்களிலும் தவெக கட்சி விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் வட இந்திய மாநிலங்களில் சிலவற்றிலும் தவெக கட்சி விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.
இந்த மாதிரியான சூழலில் தான் மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் தவெக-வின் முதல் அலுவலகம் நேற்று (செப்டம்பர் 27) திறக்கப்பட்டு உள்ளது. கட்சி அலுவலகம் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் மேற்கு வங்க மாநில தவெக ஒருங்கிணைப்பாளர் சைத்தாலி ராய் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகிகள் கலந்துக் கொண்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சைத்தாலி ராய், "அரசியல் போராட்டம் அல்லது தேர்தலில் போட்டியிடுவது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல. சமூக சேவையே எங்களது நோக்கம். இதன் மூலமே சாமானிய மக்களை சென்றடைய இருக்கிறோம். இதன் வாயிலாக அமைப்பை விரிவுப்படுத்துவதுடன், சாமானிய மக்களுடன் நேரடித் தொடர்பை ஏற்டுத்திக் கொள்ள முடியும்.
குறிப்பாக, வங்காள மக்களின் இதயங்களை வெல்ல, முதலில் அவர்களின் இன்ப-துன்பங்களில் அவர்களுக்கு துணையாக நிற்பது அவசியம் என நாங்கள் நம்புகிறோம். தற்போது, ஃபாகுபூர் பகுதியில் கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டிருப்பதன் வாயிலாக, இந்த மாவட்டத்தில் தவெக-வின் அமைப்புரீதியான செயல்பாடுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசியல் மோதலை தவிர்த்து, சமூக நலப் பணிகள், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த கட்சி தலைமை வழிகாட்டியுள்ளது. எதிர் காலத்தில் தேர்தலில் நிற்பது, மக்களின் வரவேற்பைப் பொருத்தும், முதலமைச்சர் விஜய்யின் முடிவைப் பொருத்தும் இருக்கும். கட்சியின் இருப்பை நிலைநாட்டுவதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கு வங்கம் வரலாம் என எதிர்பார்க்கின்றோம்" என கூறினார்.