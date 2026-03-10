கூட்டணிக்கு யார் தலைமை? புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொடரும் இழுபறி
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் வி.நாராயணசாமி தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்ட போதிலும், திமுக தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த சமிக்ஞையும் வரவில்லை.
Published : March 10, 2026 at 8:41 PM IST
புதுடெல்லி: புதுச்சேரியில் கூட்டணிக்கு யார் தலைமை என்பதில் திமுக, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
தமிழ்நாட்டிலும் புதுச்சேரியிலும் விரைவில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இரு மாநிலத்திலும் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கூட்டணியில் திமுக பெரிய கட்சியாக உள்ளது. அதே சமயம் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் பெரிய கட்சியாக உள்ளது.
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 25 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது 39 தொகுதிகள் கேட்டு காங்கிரஸ் பிடிவாதம் பிடித்து வந்தது. இதனால், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தொடருமா? என்ற கேள்வி கடைசி வரை நீடித்து வந்தது.
தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் கூட்டணியிலேயே முதலாவதாக குழு அமைத்தது காங்கிரஸ். கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான இந்த குழு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 3ஆம் தேதியே முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தது.
அப்போது காங்கிரசுக்கு முந்தைய தேர்தல்களை விட கூடுதல் தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என்றும், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு தர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்திருந்தது. இதனால் திமுக தலைமை அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர், ஒரு வழியாக 80 நாட்களுக்குப் பிறகு பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்தது திமுக. அக் கட்சியின் பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்பி தலைமையிலான குழு கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியது. திமுக குழுவுடன் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான காங்கிரஸ் குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை. ஒரு சமயத்தில் கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறி விடும் என்று ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன.
இழுபறி நீடித்த நிலையில், காங்கிரஸ் தலைமை உடனடியாக களமிறங்கி மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரத்தை அனுப்பி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சமாதானப்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் அளிக்க உடன்பாடு எட்டப்பட்டது.
இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த கிரிஷ் சோடங்கர், "குறைவான தொகுதிகளைப் பெற யாரும் ஒப்புக் கொள்ள மாட்டார்கள். முந்தைய தேர்தலை விட அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட விரும்பினோம். ஆனால் கூடுதலாக 3 தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன. எங்கள் முக்கிய நோக்கமே, கூட்டணியை தக்க வைப்பது தான். அதனால் தான் தியாகம் செய்து, 28 தொகுதிகளுக்கு ஒப்புக் கொண்டோம். கூட்டணியின் வெற்றிக்காக அனைத்து கட்சிகளும் தியாகம் செய்வது இயல்பு தான்"என்றார்.
இந்த பேச்சுவார்த்தை குறித்து டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் சிலர் கூறுகையில், "தொகுதிப் பங்கீடு பற்றிய பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடித்ததால், ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை கைவிடப்பட்டது. இருப்பினும் அடுத்து வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதாக திமுக உறுதி அளித்துள்ளது" என்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஒரு வழியாக பேச்சுவார்த்தை முடிவுக்கு வந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் கூட்டணிக்கு யார் தலைமை என்பதில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. 30 தொகுதிகளை கொண்ட புதுச்சேரியில், கடந்த தேர்தலில் திமுகவுக்கு 9 இடங்களை வழங்கி, 21 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிட்டது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டது போல், புதுச்சேரியில் திமுக கூடுதல் தொகுதிகளைக் கேட்டு வருகிறது.
திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் திமுக தரப்பில் இருந்து தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக எந்த சமிக்ஞையும் இதுவரை இல்லை.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டி அளித்த காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், "திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த காத்திருக்கிறோம்" என்றார். அவர் மேலும் கூறுகையில்,"வழக்கமாக தமிழ்நாட்டில் திமுகவும், புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியும் பேச்சுவார்த்தையை முன்னின்று நடத்தும். அதே நடைமுறை இந்த முறையும் தொடரும்" என்றார்.
அதே நேரம், புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்காக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்தாலோசித்து, அதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கட்சியின் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளர் அஞ்சலி நிம்பல்கர், ஈடிவி பாரத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார்.