Yearender 2025: கூட்டநெரிசலில் 127 பேர் பலி - ஒரே ஆண்டில் நடந்த சோகம் - தீர்வு தான் என்ன?
Published : December 31, 2025 at 12:08 PM IST
2025-ம் ஆண்டு மகிழ்ச்சியும், சோகமும் ஒரு சேர கலந்த பல மறக்க முடியாத அனுபவங்களை தந்து சென்றுள்ளது. இந்த ஆண்டில் விண்வெளி, அறிவியல், மருத்துவம் என பல துறைகளில் சாதனை படைத்து வல்லரசு நாட்டுக்கு நிகராக இந்தியா வளர்ந்து நின்றது. இருந்தபோதிலும், பெரும் கூட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் நாம் இன்னும் நிபுணத்துவம் அடைய வேண்டும் என்பதை 2025 நமக்கு மறுபடியும் நினைவூட்டியுள்ளது.
ஆம், இந்த ஆண்டு கூட்டநெரிசல்களில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 127. கோயில்கள், பண்டிகைகள், ரயில் நிலையங்கள், விளையாட்டு கொண்டாட்டங்கள், அரசியல் கூட்டங்கள் என அனைத்தும் பயங்கர கூட்டநெரிசல்களை பார்த்துள்ளது. அவ்வாறு நிகழ்ந்த கூட்டநெரிசல்கள் பற்றிய ஒரு தொகுப்பை தான் இங்கு பார்க்க போகிறோம்.
பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளா
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் நகரில் 2025 ஆம் ஆண்டு தொடக்கமான ஜனவரி மாததத்தில் மகா கும்பமேளா நடைபெற்றது. கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி என மூன்று நதிகளும் ஒன்று சேரும் திரிவேணி சங்கமத்தில் ஜனவரி 13ஆம் தேதி மகா கும்பமேளா பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.
தொடர்ந்து 44 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த கும்பமேளாவில் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். இதனால் பெரும் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்த மகா கும்பமேளாவின் மகிழ்ச்சி அதிக நாள் நீடிக்கவில்லை.
ஆம், ஜனவரி 29 ஆம் தேதி கும்பமேளாவின் முக்கிய நாளாக கருதப்பட்டதால், எண்ணிடலங்காத மக்கள் பிரயாக்ராஜில் குவிந்தனர். அப்போது நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு திடீரென பயங்கர கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி 30 பேர் உயிரிழந்தனர். 60-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
திருப்பதி கோயில் கூட்டநெரிசல்
பொதுவாக, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் எப்போதுமே பக்தர்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பியிருக்கும். அந்த வகையில், 2025 ஜனவரி மாதம் 8ஆம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டி திருப்பதி கோயிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்திருந்தனர்.
அப்போது தரிசன டிக்கெட்டுகளை வாங்குவதற்கு பக்தர்கள் முண்டியடித்தனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த யாரும் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அங்கு பெரும் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் நிலைத்தடுமாறி சிலர் கீழே விழ, அவர்களை மற்றவர்கள் வேறு வழியில்லாமல் மிதிக்க தொடங்கினர். இந்த கோர சம்பவத்தில் மொத்தம் 6 பேர் உயிரிழந்தனர். 48 பேர் காயமடைந்தனர்.
டெல்லி ரயில் நிலைய கூட்டநெரிசல்
2025-ம் ஆண்டில் தலைநகர் டெல்லியையும் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் விட்டு வைக்கவில்லை. புதுடெல்லி ரயில் நிலையத்தில் கடந்த பிப்ரவரி 15-ம் தேதி சனிக்கிழமை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்தனர்.
இதில் பெரும்பாலான மக்கள் உ.பி. மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் நகரில் நடைபெற்ற மகா கும்பமேளாவுக்கு செல்வதற்காக வந்திருந்தனர். ஒரே நேரத்தில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் குவிந்ததால் அங்கு கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது.
அப்போது, சிறப்பு ரயில் வருவதாக அறிவிப்பு வெளியானதும், கூட்டம் முன்னோக்கி சென்றது. இதில் பலர் நிலைத்தடுமாறி கீழே விழுந்தனர். இந்த பயங்கர கூட்டநெரிசலில் 18 பேர் உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போதிய முன்னேற்பாடுகள் இல்லாததே இதற்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
கோவா கூட்டநெரிசல்
கோவாவில் உள்ள ஷிர்கோவ் கிராமத்தில் ஸ்ரீலைராய் கோயில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்த கோயிலின் ஆண்டு திருவிழா கடந்த மே மாதம் 3-ம் தேதி நடைபெற்றது. வழக்கமாக இந்த திருவிழாவுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகப்படியாக வரும். ஆனால், அன்றைய தினம் வழக்கத்தை விட அதிக அளவிலான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வந்திருந்தனர்.
அப்போது கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியில் திடீர் தள்ளுமுள்ளு உருவானதால் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 6 பேர் உயிரிழந்தனர். 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
RCB கூட்டநெரிசல்
ஐபிஎல் தொடரை வென்று வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிக்காக பெங்களூரில் கடந்த ஜூன் மாதம் 4-ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட வெற்றி பேரணி நடத்தப்பட்டது.
சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், RCB வீரர்களை காணும் ஆர்வத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் குவிந்தனர். கூட்டம் கட்டுங்கடங்காமல் போனதால் போலீசாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. அப்போது கூட்டத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் பலர் கால் இடறி கீழே விழுந்தனர். இதில் 11 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர். 25-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
மான்சா தேவி கோயில் கூட்டநெரிசல்
உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரிதுவாரில் பிரசித்திபெற்ற மான்சா தேவி கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு கடந்த ஜூலை 27-ம் தேதி பெருமளவிலான பக்தர்கள் திரண்டு வந்தனர். அப்போது மலைப்பாதையின் குறுகிய பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்ததால் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டு பலர் கீழே விழுந்தனர். இந்த கோர விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர். 15-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
கரூர் தவெக பேரணி கூட்டநெரிசல்
கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தவெக தரப்பில் கேட்கப்பட்ட இடத்தை ஒதுக்காமல், மற்றொரு இடத்தை அரசு ஒதுக்கியது. கூட்டத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் வர, பிற்பகல் நேரத்தை போலீசார் ஒதுக்கியிருந்த நிலையில், மாலை 6 மணியளவிலேயே விஜய் வந்திருந்தார். இதனால் விஜய்யை பார்க்க காலையில் இருந்தே காத்திருந்த மக்கள், அவரை பார்த்ததும் முண்டியடித்து கொண்டு முன்னால் சென்றனர்.
விஜய் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே பலர் கீழே விழ, பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கான சமிக்ஞை தெரிந்தது. ஆனால், கூட்டத்தை ஓரளவுக்கு மேல் போலீசாரால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இந்நிலையில், கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டு தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு மக்கள் சாரை சாரையாக கீழே விழுந்தனர். இந்த பயங்கர கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான கூட்டநெரிசலாக இந்த துயர சம்பவம் பதிவானது.
ஆந்திரா கோயில் கூட்டநெரிசல்
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் 1000 முதல் 1500 பக்தர்கள் வரை வந்து செல்வர். அந்த வகையில், கடந்த நவம்பர் 1ஆம் தேதி தேதி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அங்கு அலைமோதினர். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கூட்டநெரிசல் ஏன் ஏற்படுகிறது?
கூட்டநெரிசலை தவிர்ப்பதில் இந்தியா இன்னும் பின்வரிசையில் தான் இருக்கிறது என்பதையே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஒரு சதுர அடிக்கு 5 பேருக்கு மேல் தாண்டும் போது மக்கள் தங்கள் சமநிலையை (Balance) இழந்துவிடுவர் என்பதையே பல தரவுகள் காட்டுகின்றன.
கூட்டநெரிசலில் சிக்கும் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தால் போதிய ஆக்சிஜன் இல்லாமலேயே பலர் மரணிக்கின்றனர். குறுகலான, சமதளமற்ற மற்றும் மோசமான பாதைகள் தான் கூட்டநெரிசலுக்கு வழிவகுக்கின்றன என்பது தெரியவந்துள்ளது. எனவே, இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கூட்டநெரிசல் ஏற்படுவதை தடுப்பதில் மற்றொரு பெரிய சவால், திட்டமிடலும், ஒருங்கிணைப்பும் தான். கரூர், பெங்களூரு கூட்டநெரிசல் சம்பவங்களுக்கும் இது தான் காரணம். ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடும் நிகழ்வு தொடர்பாக சில நாட்களுக்கு முன்பே அறிவிப்பு வெளியாவதும் இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.