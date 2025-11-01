ஆந்திராவின் ஸ்ரீகாகுளம் காசிபுக்கா கோயிலில் கூட்ட நெரிசல்! 5 பக்தர்கள் மரணம் - பலர் காயம்!
ஸ்ரீகாகுளம் காசிபுக்கா கோயிலில் ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிசல் விபத்து குறித்து ஆந்திர மாநில காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
Published : November 1, 2025 at 2:16 PM IST
அமராவதி: ஸ்ரீகாகுளம் காசிபுக்கா வெங்கடேஷ்வரா கோயிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 5 பக்தர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் காசிபுக்கா எனும் இடத்தில் பழமையான வெங்கடேஷ்வரா கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இன்று ஏகாதசி சிறப்பு நாளை முன்னிட்டு, வெங்கடேஷ்வரா சுவாமியை தரிசனம் செய்ய, ஆயிரக்கணக்கிலான பக்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் குவிந்தனர். காலை 11:30 மணியளவில் அங்கு கூட்டம் அதிகரித்ததால், என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கோயில் நிர்வாகத்தினர் திணறியுள்ளனர்.
ஆனால் நிலைமையை சமாளிக்க முடியாத நிலையில், திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி பக்தர்கள் பலர் மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்துள்ளனர். அப்போது கட்டுக் கடங்காத கூட்டத்தினர் கீழே விழுந்தவர்கள் மீது ஏறிச் சென்றதில் சிலர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்; பலர் படுகாயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை 5 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக ஆந்திர மாநில சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் விபத்து குறித்து ஆந்திர மாநில காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. గాయాల పాలైన వారికి మేలైన సత్వర చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 1, 2025
ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உயிரிழந்த பக்தர்களின் குடும்பத்திற்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் அவர், கோயிலில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.