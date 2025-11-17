EXCLUSIVE: 'ஒரு குழந்தையின் கல்வி பிறப்பிடத்தை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாத உலகம் வேண்டும்' - ராமோஜி ராவ் விருது பெற்ற ஆகாஷ் டாண்டன் பேட்டி!
Published : November 17, 2025 at 9:08 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒரு குழந்தையின் கல்வி பிறப்பிடத்தை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாத உலகம் வேண்டும் என ராமோஜி ராவ் விருது பெற்ற ஆகாஷ் டாண்டன் கூறினார்.
ராமோஜி ராவ்வின் 89-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நேற்று (நவ.16) விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய பிரிவுகளில் 7 ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அந்தவகையில், மனித நேயத்திற்கான சேவை விருது ஆகாஷ் டாண்டனுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த விருது குறித்து ஆகாஷ் டாண்டன் ETV பாரத் செய்தியாளர் காஸ்மின் பெர்னாண்டஸுக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், ''டெல்லி தகவல் தொழில்நுட்ப அலுவலகத்தில் உள்ள உலக சுகாதார நிறுவன கட்டடத்திற்கு வெளியே தூசியில் நின்று கொண்டு நகரம் இங்கு இல்லை என கூறும் குடிசைப் பகுதியை பார்ப்பதை விட உங்கள் இருபதுகளை கழிக்க எளிதான வழிகள் உள்ளன.
சில நண்பர்களுடன் அந்த குடிசை பகுதியில் நுழைவதை விட, மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவராக மாறுவதற்கு எளிதான வழிகள் உள்ளன. எந்த திட்டமும் இல்லை. நிதியும் இல்லை. NGO பதிவும் இல்லை. ஆனால் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டுமே எங்களுக்கு இருந்தது.
பெஹ்சான் தி ஸ்ட்ரீட் ஸ்கூல் பற்றி சிலர் தங்களுக்கு பிடித்த வகையில், பேசுகிறார்கள். உண்மையைச் சொன்னால் நான் தயாராக இல்லை. எனக்கு டெல்லி தெரியும் என, நினைத்தேன். ஆனால், தகவல் தொழில்நுட்ப அலுவலகத்தின் அருகே அந்த குடிசைகளை நான் முதன்முதலில் பார்த்த போது அந்த உணர்வை என்ன செய்வது? என்று எனக்கு தெரியாமல் இருந்தேன். அது மிகப் பெரியது. மிகவும் உண்மையானது.
அதே சமயம் எங்களிடம் ஒரு திட்டமும் இல்லை. ஆனாலும் நாங்கள் அங்கு சென்றோம். சில குழந்தைகளிடம் பேசினோம். அவர்களுடைய பெற்றோர்களும் நடைபாதையிலேயே எங்களை சூழ்ந்து கொண்டனர். அது வெறும் ஆர்வம் மட்டுமல்ல. அது பெரிய எதிர்பார்ப்பு.
இந்த குழந்தைகள் எதற்காக பள்ளிக்கு செல்லவில்லை? என்கிற கேள்வி எனக்கு சங்கடமான அளவுக்கு இருந்தாலும், எளிமையானதாகவே இருந்தது. ஆனால் இதற்கு நானே கண்டுபிடித்த பதில்கள் சிக்கலானவை. ஒரு சில குழந்தைகள் பென்சிலை கூட பிடித்ததில்லை. பலர் பிற மாநிலங்களில் இருந்து குடிபெயர்ந்தவர்கள். அவர்களது பெற்றோர்கள் பருவ கால வேலைகள் தேடி, நகரங்களுக்கு இடையே அலைந்தனர்.
ஒரு சிலர் பிச்சை எடுப்பார்கள். சிலர் புதுப்புது பொருட்களை விற்பார்கள் என எதிர்பார்த்தோம். பள்ளிக்கூடம் என்பது வெறுமனே அணுக முடியாதது மட்டுமல்ல. கற்பனைக்கும் எட்டாதது. எனவே, அந்த நடைபாதையிலேயே கற்பிக்க துவங்கினோம். இது 10 ஆண்டுகளில் 5000 குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதன் பலனாக பெஹ்சான் 1600-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், 1200-க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சியாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் கொண்ட ஒரு தன்னார்வ கல்வி இயக்கமாக மாறியது.
இதை துவங்கிய போது டெல்லியில் உள்ள ஒரு குடிசை பகுதியில் 5 தன்னார்வலர்கள் மற்றும் 10 குழந்தைகள் மட்டும் இருந்தனர். மேசைகள் இல்லை. சுவர்கள் இல்லை. கரும்பலகை இல்லை. 10 நோட்டு புத்தகங்கள் இருந்திருந்தால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்போம். அப்படி இருந்த சூழலிலும் குழந்தைகள் கற்றுக் கொள்ள ஆர்வமாக வந்தனர். அது எங்களை தொடர்ந்து செயல்பட உதவியது.
இந்த திட்டம் குறித்து ஒரே வாக்கியத்தில் என்னால் விவரிக்க முடியாது. காரணம் பெஹ்சான் என்பது ஒரு திட்டம் இல்லை. மாறாக, இது ஒரு உலகக் கண்ணோட்டம். இது, வெறும் எழுத்தறிவு பற்றியதோ அல்லது பள்ளி சீருடைகள், பெருக்கல் கழித்தல், அட்டவணையை மனப்பாடம் செய்வது பற்றியதோ இல்லை. மாறாக, உலகம் ஒரு குழந்தையை புறக்கணிக்கும் போது உள்ளே என்ன நடக்கிறது? என்பது பற்றியது.
ஒருவரின் பெயரை எழுத நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பெயரில் நம்பிக்கை கொள்ளக் கற்றுக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். இந்த தத்துவத்தை தான் பாடத் திட்டம் கற்பிக்கிறது. பெஹ்சானை பொறுத்த வரை எப்போதும் பாடங்களை பற்றி குறைவாகவும், கண்ணியத்தை பற்றி அதிகமாகவும் கற்பிக்கப்படுகிறது.
இப்படிப்பட்ட ஒரு சேவையில் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் பல ஆண்டுகளாக இணைந்துள்ளனர். கடந்த 2024 ஆண்டில் மட்டும் தன்னார்வலர்களாக சேர 15,000 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். தன்னார்வலர்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அனைத்து பின்னணியிலிருந்தும் வருகிறார்கள்.
மாணவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள், வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பயணிகள் என, பலரும் நோட்டு புத்தகங்கள், பாடப் புத்தகம் என தங்களால் முடிந்ததை கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஊதியம் எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை.
ஒரு நிறுவனத்தை நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் நடத்தும் போது நம்மால் நம்ப முடியாத அளவுக்கு அதாவது நாம் நினைப்பதை விடவும் மக்கள் மிகவும் தாராள மனப்பான்மையுடன் உதவுவார்கள் என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன்.
பெஹ்சானுக்கு அடையாளம் என்றால், கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு சேர்ந்த ஆரம்ப கால மாணவர்களில் ஒருவரான தீபக் தான். அவர் பலரைப் போலவே அமைதியாக, தீவிரமாக, ஆர்வமாக கற்கத் தொடங்கினார். கல்வி கூடத்தை சுத்தம் செய்யவும், பொருட்களை ஒழுங்கமைக்கவும், குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ளவும் செய்தார். இதையெல்லாம் அவர் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்தார். அதுதான் எங்களை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தியது.
இப்படிப்பட்ட சூழலில், கரோனா நோய் பரவத் தொடங்கியதால் வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஸ்மார்ட் போன், டேட்டா அல்லது முழுமையான மின்சாரம் கூட இல்லாததால், ஆன்லைன் வகுப்புகள் கூட நடத்த முடியவில்லை. இதனால் தீபக்கின் கற்றல் திறன் கிட்டத்தட்ட நின்று விட்டது.
நம்முடைய மையங்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்ட நேரத்தில் தீபக் திரும்பி வந்தார். அப்போது ''நான் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வில் 75% மதிப்பெண் பெற்றால் நீங்கள் எனக்கு ஒரு மடிக்கணினி வாங்கி தர வேண்டும்'' என சொன்னார். அதற்கு, 'சரி' என சொன்னாலும் தோற்று விடுவார் என நினைத்தேன். ஆனால் தீபக் 83% மதிப்பெண்கள் பெற்றார். அதே நாளில், நாங்கள் அவருக்கு மடிக்கணினி வாங்கிக் கொடுத்தோம்.
நேர்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த விஷயத்தில் நான் தோற்றாலும் பெருமைப்பட்டேன். தீபக் தனது குடும்பத்தில் பள்ளி படிப்பை முடித்த முதல் நபர். அவர் கல்லூரிக்குச் செல்லும் போது அவருடைய உடன் பிறந்தவர்களும் பின் தொடர்வார்கள். கூடவே, அவருடைய அக்கம் பக்கத்து குழந்தைகளும் பின் தொடர்வார்கள். இப்படி தான் 'தீபக்' போல நாம் முழு சமூகத்தையும் உயர்த்துகிறோம்.
ஒரு குழந்தையின் கல்வி அவர்கள் எங்கு பிறக்கிறார்கள்? என்பதை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாத உலகத்தை நான் விரும்புகிறேன். அது ஒரு பெரிய கனவு. கனவுகள் எப்படி நிஜமாகின்றன? என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்.'' என்று விவரிக்கிறார் ஆகாஷ் டாண்டன்.
சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு பெரிய கோட்பாடு ஆகாஷ் டாண்டனிம் இல்லை. ஆனால் ஆர்வம் மற்றும் விருப்பமும் இருந்தது. சில நேரங்களில் இதுவே உலகை மாற்றுவதற்கோ அல்லது குறைந்தபட்சம் தொடங்குவதற்கோ போதுமானது.