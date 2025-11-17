ETV Bharat / bharat

EXCLUSIVE: மனித கடத்தலுக்கு எதிரான ஆர்வலராக மாறியது எப்படி? ராமோஜி ராவ் 'பெண் சாதனையாளர் விருது' பெற்ற பல்லவி கோஷ் பேட்டி!

எனது முதல் பணி டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தொடங்கிய போது, ​​இந்தத் துறையில் உள்ளவர்கள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து பணியாற்ற முடியாது என்பதை உணர்ந்தேன் என்று பல்லவி கோஷ் தெரிவித்தார்.

பல்லாபி கோஷ்
பல்லவி கோஷ் (ETV Bharat)
By Nisar Ahmad Dharma

Published : November 17, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
ஹைதராபாத்: மனித கடத்தலுக்கு எதிரான சமூக ஆர்வலராக மாறியது ஏன்? என்பது குறித்து ராமோஜி ராவ் பெண் சாதனையாளர் விருது பெற்ற பல்லவி கோஷ் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஸ்ரீராமோஜி ராவ்வின் 89 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, நேற்று (நவ.16) விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய பிரிவுகளில் 7 ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் பெண் சாதனையாளர் விருது பல்லவி கோஷிற்கு வழங்கப்பட்டது. ஆள் கடத்தலை எதிர்த்து துணிச்சலாக களத்தில் இறங்கி போராடி வருபவர் பல்லவி கோஷ். 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை கடத்தலில் இருந்து மீட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் பெண் சாதனையாளர் விருது பெற்ற பல்லவி கோஷ் ஆள் கடத்தலுக்கு எதிரான போராளியாக மாறியது எப்படி? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேற்கு வங்க மாநிலம் தெற்கு பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்திற்கு ஒருமுறை பல்லவி கோஷ் சென்றுள்ளார். அப்போது 12 வயது மகளை தேடி ஒருவர் அழைந்ததை கண்டுள்ளார்.

இதனால் கவலை அடைந்த பல்லவி கோஷ் தனது மாமாவுடன் சேர்ந்து காணாமல் போன சிறுமியை பற்றி விசாரித்தனர். ஆனால், யாருக்கும் தெரியவில்லை. இது, பல்லவி கோஷ்ஷை வெகுவாக யோகிக்க வைத்தது. அதாவது அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்த கிராமத்தில் ஒரு சிறுமி எப்படி காணாமல் போக முடியும்?

அசாமில் உள்ள தனது வீட்டிற்குத் திரும்பிச் சென்ற பிறகும், இந்த சம்பவம் பல்லவி கோஷ் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. அப்போது தான் மனித கடத்தல் என்கிற வார்த்தையை அவர் முதன் முதலில் தெரிந்து கொண்டார்.

அதன் பிறகு, தனக்கு ஏற்பட்ட ஆர்வத்தின் பலனாக இதுவரை 10,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை காப்பாற்றியதோடு, 75,000க்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார் என்பது தான், 35 வயதாகும் பல்லவி கோஷுக்கு பெண் சாதனையாளர் விருது வழங்க காரணம்.

இது குறித்து ETV பாரத் ஊடகத்திடம் பல்லவி கோஷ் கூறும் போது, ''எனக்கு 19 வயது வரை பல சம்பவங்கள் நடந்தன. கடைசியாக எனது பட்டப்படிப்பின் முதலாவது ஆண்டில் குழந்தைகள் காணாமல் போவதற்கு ஒரு காரணம் ''கடத்தல்'' என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன். அப்போது தான் நான் இந்த பகுதியில் வேலை செய்ய முடிவு செய்தேன்.

அசாமில் பிறந்த நான், டெல்லியில் உயர் படிப்பை முடித்தேன். மனித கடத்தல் வழக்குகளை கண்காணிப்பதிலும், சிக்கிக் கொண்டவர்களை காப்பாற்றுவதிலும் எனது முதல் பணி டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தொடங்கிய போது, ​​இந்தத் துறையில் உள்ள ஆர்வலர்கள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து பணியாற்ற முடியாது என்பதை உணர்ந்தேன்.

நான் டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் ஒரு இளம் ஆர்வலராக பணியாற்ற தொடங்கிய போது இந்த துறை சற்று சவாலானதாகவே இருந்தது. குற்றத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர விரும்பினால் அது எங்கிருந்து தொடங்குகிறது எபதை கண்டறிந்து நாம் அங்கு செல்ல வேண்டும். எனவே தான், நான் சம்பவ இடத்துக்கே செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

மேற்கு வங்கம், ஒடிசா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பணியாற்றிய காலக்கட்டங்களில் பல மனித கடத்தல் வழக்குகளுக்கு நான் சாட்சியாக இருந்துள்ளேன். நான் மீட்ட முதல் பெண் ஆந்திரப்பிரதேசம் மாநிலம் குண்டூரைச் சேர்ந்தவர். இது ஒரு மிகவும் சவாலான வழக்கு. தண்டனை கிடைக்கும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்பினோம். அந்த வழக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை நீடித்தது.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வழக்குக்கு எதிராக மாறினர். காரணம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சில குற்றங்கள் நடந்தன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து கேட்ட கேள்விகளை திரும்பத் திரும்ப கேட்கின்றனர். அந்த நபர் மீண்டும் மீண்டும் அதிர்ச்சியை அனுபவித்தார்கள். ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடந்தது? என தெரியாதது போல அவர்கள் இருப்பார்கள். நான் அதை தொடர விரும்பவில்லை..'' என்று கூறினார்.

மேலும் அவரிடம், இவ்வளவு தீவிரமான மற்றும் இதயத்தை பாதிக்கும் பணியில் உங்களை உணர்ச்சிரீதியாக வலுவாக வைத்திருப்பது எது? என்று கேட்டதற்கு, ''மிகவும் நேர்மையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நீங்கள் காவல் துறையினருடன் இணைந்து பணியாற்றி பார்க்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் - வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

பொதுவாக எனக்கு தகவல் கிடைத்த பிறகு நான் உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்குச் செல்வேன். நாங்கள் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் இல்லை என்பதால் காவல் துறையினரை சமாதானப்படுத்தி, மீட்புக்காக அவர்களுடன் செல்வோம். இது, சில நேரங்களில் மனதளவில் மிகவும் அதிர்ச்சியையும், சோர்வையும் கொடுக்கும்.

ராமோஜி விருது குறித்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? என்று கேட்டதற்கு, ''ETV நீண்ட காலமாக எனது பணிகளை பார்த்து வருகிறது. எனது பணிகளை மிகவும் சிறப்பாக பதிவு செய்து வருகிறது. பலரும் என்னை நேர்காணல் செய்துள்ளனர். தற்போது இந்த விருது பற்றி எனக்கு தகவல் கிடைத்த போது, ''உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது'' என்று தான் சொல்லப்பட்டது. ஒருவேளை அது, வேறொரு விஷயமாக கூட இருந்திருக்கலாம் என நினைத்தேன். மறுநாள் காலையில் எல்லா இடங்களில் இருந்தும் எனக்கு அழைப்புகள் வந்தன'' என்று பல்லவி கோஷ் பூரிப்புடன் கூறினார்.

RAMOJI EXCELLENCE AWARD 2025
WOMEN ACHIEVEMENT AWARD
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் விருதுகள்
பெண் சாதனையாளர் விருது
PALLABI GHOSH

