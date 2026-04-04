ETV Bharat / bharat

புதுச்சேரி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இலங்கை தூதர் - தேர்தல் விதிமீறல் என காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

புதுச்சேரியில் தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், பிரச்சாரத்தின்போது இலங்கை தூதர் பங்கேற்றது, வியன்னா ஒப்பந்தத்தை மீறுவதுடன் தேர்தல் நடத்தையையும் மீறும் செயல் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கேரா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

புதுச்சேரி மீனவர்களுடன் இலங்கை தூதர் சந்திப்பு (@sscharles)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது இலங்கை தூதரை லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் அழைத்து வந்தது, தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கேரா குற்றச்சாட்டி உள்ளார்.

புதுச்சேரியில் வரும் ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி, திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

இதில், புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள தொழில் அதிபர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின், ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்- பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளார். இந்நிலையில், ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின், இலங்கைக்கான தென்னிந்திய துணைத் தூதர் கணேசநாதன் கேதீஸ்வரனை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் அழைத்து வந்து, வைத்திக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள மீனவர்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். இந்த சந்திப்பின்போது, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதி மீனவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை முன்வைத்தனர். அப்போது, புதுச்சேரி பாஜக தலைவரும், ராஜ்பவன் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளருமான வி.பி.ராமலிங்கமும் உடனிருந்தார்.

இந்த சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ள காங்கிரஸ் அகில இந்திய ஊடகப் பிரிவு தலைவர் பவன் கேரா, இது அப்பட்டமான தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "ஒரு நாட்டின் உள்விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது என்பது வெளிநாட்டு தூதர்களின் கடமைகளில் ஒன்று. இது தொடர்பாக 1961-இல் வியன்னாவில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. அந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும், இங்கையும் கையெழுத்திட்டுள்ளன. எனவே, புதுச்சேரியில் தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், பிரச்சாரத்தின்போது இலங்கை தூதர் பங்கேற்றது, ஒப்பந்தத்தை மீறுவதுடன் தேர்தல் நடத்தையையும் மீறும் செயலாகும்.

இந்த நேரத்தில், 1. அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த பாஜக மற்றும் எல்ஜேகே ஆகிய கட்சிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பாமல், ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா?

2. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இலங்கை தூதர் மீது இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தூதரக ரீதியில் நடவடிக்கை எடுப்பாரா?

3. அல்லது, பாஜகவுடன் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டினின் கட்சி கூட்டணி வைத்திருப்பதால் இருவரும் மௌனமாக கடந்து சென்று விடுவார்களா?" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CONGRESS
PUDUCHERRY
புதுச்சேரி
லட்சிய ஜனநாயக கட்சி
VIOLATION MODEL CODE CONG ALLEGES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.