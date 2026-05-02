ETV Bharat / bharat

வெறிபிடித்து திரியும் ’அணில்’ - 20 பேருக்கு கடி

மாணவர்களை வெறிகொண்டு கடித்து வரும் அணிலைப் பிடிக்க, பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் முனைப்புக் காட்டி வருகிறது.

மாணவர்களை கடித்த அணில் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 2, 2026 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

உதய்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள மோகன்லால் சுகாதியா பல்கலைக்கழகத்தில் வெறிபிடித்த அணில் ஒன்று 6 வாரத்தில் 20 பேரைக் கடித்த சம்பவம் மாணவர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாகவே அணில் என்பது சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அழகிய சிறு விலங்கு. பெரும்பாலும் நாம் அதனை மரத்தில் நடுவே தாவித் தாவி ஓடுவதையே பார்த்து இருப்போம். ஆனால், ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் உள்ள மோகன்லால் சுகாதியா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஒரு அணில் வெறிபிடித்து கண்ணில் படுவோரை எல்லாம் கடித்து வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கலை மற்றும் அறிவியல் பிரிவில் உளவியல் துறைக்கு அருகில் ஒரு அணில் குடிவந்தது. இது திடீரென வகுப்பறைகள், அலுவலகங்களுக்கு உள்ளே புகுந்து அங்குள்ள மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களைப் பாய்ந்து கடித்து வருகிறது. அவ்வழியாகச் செல்லும் ஆட்கள் துரத்தியும் கடிப்பதாக மாணவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 6 வாரத்தில் இதுவரை சுமார் 20 பேரைக் கடித்த காரணத்தினால், அப்பகுதிக்குச் செல்லவே மாணவர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

வளாகத்தில் சுற்றி திரியும் அணில் (ETV Bharat)

அணிலின் அட்டூழியம் குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், ஊழியர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் கூண்டை வைத்து அணிலைப் பிடிக்க முயற்சி செய்தனர். இருப்பினும், எதிலும் அணில் சிக்காமல் தப்பி ஓடியுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், கல்லூரி நிர்வாகம் மூலம் மீட்புக் குழு வர வழைக்கப்பட்டு அணிலைப் பிடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைக் கல்லூரியின் முதல்வர் மதன் சிங் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார்.

அணிலில் இந்த அசாதாரண நடத்தை குறித்து விலங்குகள் அமைப்பைச் சார்ந்த சத்யஜித் ராய் தெரிவிக்கையில், ”அதீத வெப்பம், பசி அல்லது உளவியல் சார்ந்த காரணங்களினால், ஒரு சில நேரங்களில் காட்டு விலங்குகள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும். சாதாரணமாக அணில்களில் மனிதர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தாது” எனக் கூறினார்.

வனவிலங்கு நிபுணர் டாக்டர் ஹிமான்ஷு வியாஸ் தெரிவிக்கையில், “தன்னுடைய இடத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவோ அல்லது மனிதர்களுடனான கடந்த கால தொடர்பினால், அணில் திடீரென வழக்கத்தில் மாறாக நடந்து கொள்ளலாம். அணிலின் தற்போதைய மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம் என்பதை அறிய வேண்டும். அதே நேரம், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் தற்காப்பிற்காக ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டதுடன், மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது“ எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SQUIRREL ATTACK CASE
ANNIL ATTACK IN CAMPUS
அணில் அட்டூழியம்
மாணவர்களை கடித்த அணில்
ANIL BITES STUDENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.