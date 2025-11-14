Bihar Election Results 2025

தேர்தலில் 'பூஜ்ஜியம்'; பீகாரை விட்டு வெளியேறுகிறாரா பிரசாந்த் கிஷோர்?

பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறாதது அக்கட்சிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 3:09 PM IST

பாட்னா: சட்டப் பேரவை தேர்தலில் ஜன் சுராஜ் கட்சி கண்ட பெரும் பின்னடைவை அடுத்து பிரசாந்த் கிஷோர் பீகாரை விட்டு வெளியேறுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது. கட்சியின் நிறுவனர் பிரசாந்த் கிஷோர் தொகுதி வாரியாக அடிமட்ட அளவில் இறங்கி பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். ஆனால், இன்று நடந்த வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவு அக்கட்சிக்கு பேரிடியை கொடுத்துள்ளது.

பீகாரில் மொத்தமுள்ள 243 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் ஜன் சுராஜ் கட்சி 238 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பிரசாந்த் கிஷோர், ''நாங்கள் 10க்கும் குறைவான இடங்களில் வெல்லவும் வாய்ப்பு உள்ளது 150-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களைப் பெறவும் வாய்ப்புள்ளது'' என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார்.

ஆனால், பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரான அவரது கணிப்பு அவரது சொந்த கட்சிக்கே நிறைவேறவில்லை. குறிப்பாக போட்டியிட்ட ஒரு தொகுதியில் கூட ஜன் சுராஜ் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை.

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் பவன் கே வர்மா, '' தங்களது கட்சி அதன் செயல்பாடுகளை தீவிரமாக மதிப்பாய்வு செய்யும்'' என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''நாங்கள் நேர்மையுடனும், உறுதியுடனும் தேர்தலை சந்தித்தோம் ஆனால், வாக்காளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறத் தவறவிட்டோம். பீகாருக்கு அடிப்படை மாற்றம் தேவை என்ற நம்பிக்கையுடன், நாங்கள் முழு நேர்மையுடன் இந்த தேர்தலில் பணியாற்றினோம். இருப்பினும், மக்களின் நம்பிக்கையை பெறவில்லை. அதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து சரி செய்ய இருப்பதாக'' அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி குறித்து பேசிய அவர், தேர்தல் முடிவுகள் பெரும்பாலும் கருத்து கணிப்புகளை நேர்மாறாக அமைகிறது. பல தேர்தல்களில் எதிர்பார்த்ததை விட வித்தியாசமாக முடிவுகள் வந்ததை நான் பார்த்திருக்கிறேன். பீகாரில் நிதிஷ் குமார் தொடர்ந்து மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அங்கீகாரம் பெறுகிறார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நான் அவருடன் நெருக்கமாக பணியாற்றியுள்ளேன், மேலும் அவர் மக்களின் ஆணையைப் பெற்றதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அவருக்கு வாழ்த்துகள், அவர் மீண்டும் முதல்வராக வருவார் என்று நம்புகிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: அலிநகர் தொகுதியில் மைதிலி தாக்கூர் முன்னிலை! ஆர்ஜேடி-க்கு ‘பிகில்’ கிளப்பும் 25 வயது வேட்பாளர்!

இந்த மோசமான தோல்வியை அடுத்து கட்சியின் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்வீர்களா? என கேட்டதற்கு, '' கட்சியின் தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் முயற்சிகளில் எந்தக் குறையும் இல்லை. இருப்பினும், தேர்தல் களத்தில் நிகழ்ந்துள்ள குறைபாடுகளை ஆராய வேண்டும். தேர்தல் முடிவுகள் நிச்சயம் எங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான். அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இப்போது பகுப்பாய்வு செய்வோம் என்ற அவரிடம், தேர்தல் பின்னடைவுக்குப் பிறகு பிரசாந்த் கிஷோர் பீகாரை விட்டு வெளியேறவுள்ளதாக பரவும் ஊகங்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, ''அவர் இங்கு தங்குவதா, இல்லையா? என்பது அவரது தனிப்பட்ட முடிவு. ஆனால் அவரால் பீகாரை விட்டு வெளியேற முடியாது. பீகாரும் அவரை வெளியேற விடாது. முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதும், அவர் தனது கருத்துகளை விரைவில் தெரிவிப்பார்'' என்றார்.

