ETV Bharat / bharat

டீசல் விலையேற்றம் குஜராத் மீனவர்களுக்கு இல்லை; சிறப்பு விலக்களித்த மத்திய அரசு

மீனவர்களை சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு இணையானவர்களாக கருதி அவர்களுக்கு மொத்த டீசல் விலை உயர்வில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று பாரத் பெட்ரோவியம் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகளின் கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 22, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

காந்தி நகர்: குஜராத் மீனவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று மொத்த விற்பனை டீசல் விலை உயர்வில் இருந்து அவர்களுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அன்று தொடங்கிய போர் இப்போது வரை நீடித்து வருகின்றது. இந்த போரால் மேற்கு ஆசிய நாடுகள் பெரும் பதற்றத்தையும், பாதிப்பையும் சந்தித்து வருகின்றன. தன் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்து ஈரான் ஹோர்முஸ் நீரிணையை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து, அதனை மூடியது. இதனால், கப்பல்கள் அவ்வழியாக செல்வது முழுமையாக தடைப்பட்டுள்ளது. இது உலக எரிசக்தி துறைக்கு பெருத்த அச்சுறுத்தலாக மாறியிருக்கின்றது.

குறிப்பாக, இந்தியாவில் இதன் பாதிப்பு மிகவும் தீவிரமானதாகக் காணப்படுகின்றது, குறிப்பாக, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. இதன் எதிரொவியாக அவற்றின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்திருப்பதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இத்தகைய சூழலில் உயர்தர (பிரீமியம்) பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றிற்கு ரூ. 2 உயர்த்தப்படுவதாக மத்திய அரசு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 21) அறிவித்தது.

மேலும், தொழிற்சாலைப் பயன்பாட்டிற்காக மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யப்படும் டீசலின் விலையையும் லிட்டர் ஒன்றுக்கு 25 சதவீதம் வரை (22.43 ரூபாய்) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வால் மீனவர்களின் படகுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த டீசலின் விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனா் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.

ஆகையால், தங்களுக்கு இந்த விலையுயர்வில் இருந்து சிறப்பு விலக்களிக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை குஜராத் மீனவர்கள் அம்மாநில அரசிடம் முன் வைத்திருந்தனர். மீனவர்களின் நியாயமான இந்த கோரிக்கையை ஏற்று, அதனை மத்திய அரசிடம் குஜராத் மாநில அரசு எடுத்துச் சென்றது. இதைத்தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதலின்கீழ், குஜராத் மீனவர்களின் இந்த கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஏற்று கொண்டுள்ளது.

அதன்படி, மீனவர்களை சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு இணையானவர்களாக கருதி அவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க மத்திய அரசிடம் முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், மீனவர்களின் படகுகளில் பயன்படுத்தப்படும் டீசலுக்கு , மொத்த விற்பனை டீசல் விலை உயர்வில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அறிவுறுத்தியிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தொடர்ந்து, சலுகை விலையில் டீசலை வழங்குவதை உறுதி செய்யும் வகையில் பொதுத்துறை நிறுவனமான பாரத் பெட்ரோலியத்துடன் குஜராத் மாநில அரசு ஓர் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டிருக்கின்றது. இதையடுத்து, குஜராத் மீனவர்கள் முன்னர் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட சலுகை விலையிலேயே மொத்த டீசலை பெறுவார்கள் என்று தெரிகிறது.

TAGGED:

BULK DIESEL PRICE HIKE
FISHERMEN
IRAN WAR
டீசல் விலையேற்றம்
DIESEL PRICE HIKE WITHDRAWN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.