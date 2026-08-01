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தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம்: இடுக்கியில் நிலச்சரிவு - உயிரிழந்த ஒருவரின் உடல் மீட்பு

நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் பேரிடர் மீட்பு படையினர், தீயணைப்புத்துறையினர் தீவிர மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இடுக்கியில் நிலச்சரிவு
இடுக்கியில் நிலச்சரிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST

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தேனி/இடுக்கி: தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரத்தால் இடுக்கியின் அடூர் மலை பகுதியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 1) ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த ஒரு பெண்ணின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கேரள மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரத்தால் தமிழ்நாடு - கேரளம் எல்லையை இணைக்கும் இடுக்கி மாவட்டம் தொடுபுழா தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட குடயத்தூர் கொலப்ரா அருகில் உள்ள அடூர் மலை பகுதியில் இன்று அதிகாலை நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலச்சரிவில் ஒரு பெண் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து பேரிடர் மீட்பு படையினர், தீயணைப்புத் துறையினர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு விரைந்து சென்று தீவிர மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

தீவிர கண்காணிப்புக்கு பிறகு நிலச்சரிவில் சிக்கிய சுமதி என்ற பெண்ணை உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்பு படையினர் மீட்டனர். மேலும், பொதுமக்கள் யாரேனும் இந்த நிலச்சரிவில் சிக்கியுள்ளார்களா என பேரிடர் மீட்பு படையினரும், தீயணைப்புத்துறையினரும் இணைந்து நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.

மேலும், கேரளாவின் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, பூஞ்சார் தெக்கேக்கரா பையனித்தோட்டம் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் ஒரு வீடு முழுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளது.

இதற்கு முன்பு, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், கேரளாவின் இடுக்கி, ஆலப்புழா, எர்ணாகுளம், திருச்சூர், பாலக்காடு, மலப்புரம் மற்றும் கோழிக்கோடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ‘சிவப்பு எச்சரிக்கை’யும், மற்ற கேரள மாநிலங்களுக்கு கனமழைக்கான ‘ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை’யும் செய்திருந்தது.

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இதனால், வயநாடு, இடுக்கி, பத்தனம்திட்டா, கோட்டயம், மலப்புரம், பாலக்காடு ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்நிலையில், கேரளாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்களை பாதுகாப்பதற்காக ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் இருந்து 34 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் கேரளா விரைந்துள்ளனர்.

முன்னதாக, கேரளாவில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் முதல் வாரத்தில் தொடங்கினாலும், கனமழையாக வலுபெறாமல் இருந்து வந்தது. இரண்டு மாதங்களாக பருவமழை பொய்த்து இருந்த நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தென்மேற்கு பருவமழை அதிகளவில் பெய்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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SOUTHWEST MONSOON
DISASTER RESCUE FORCE
இடுக்கியில் நிலச்சரிவு
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