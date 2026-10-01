தென்மேற்கு பருவமழை காலம் முடிந்தது - இயல்பைவிட 13 சதவீதம் குறைந்த மழைப்பொழிவு
ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான கால கட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 759.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 5:16 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை காலம், இந்த ஆண்டு பற்றாக்குறையுடன் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான கால கட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 759.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இது வழக்கமான சராசரி மழை அளவான 868.6 மி.மீட்டரில், 87 சதவீத மழைப்பொழிவு என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது, 2001-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு பதிவான 4-வது மிகக் குறைந்த மழை அளவாகவும், 1901-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு பதிவான 13-வது மிகக் குறைந்த மழை அளவாகவும் உள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு, கேரளாவில் தாமதமாக தொடங்கியது. அதாவது ஜூன் 1-க்கு பதிலாக ஜூன் 4-ஆம் தேதிதான் கேரளாவில் பருவமழை தொடங்கியது. ஜூன் மாதம் மழை பற்றாக்குறை கடுமையாக இருந்த நிலையில், ஜூலையில் மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருந்தது. மீண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம் மழைப்பொழிவு குறைந்து, செப்டம்பர் இறுதியில் பலத்த மழை பெய்தது.
2005-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வானிலை மையத்தின் கணிப்பு இரண்டாவது முறையாக தவறி உள்ளது. மகாராஷ்டிரா, குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் 5 முதல் 10 நாட்கள் வரை மழை தாமதமானது. எனினும், ஜூலை 9-ஆம் தேதிக்குள் நாடு முழுவதும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தது. மேற்கு ராஜஸ்தானில் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி பருவமழை விலகத் தொடங்கியது. இது, வழக்கத்தை விட இரண்டு நாட்கள் தாமதமாகும்.
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மழைப்பொழிவு விவரம்
மழைப்பொழிவை பொருத்தவரை, ஜூன் மாதம் இயல்பைவிட குறைவாக, 65 சதவீத மழைப்பொழிவு மட்டுமே பதிவானது. 165 மி.மீ. என்ற சராசரி அளவை விட 106.8 மி.மீ அளவே மழை பெய்தது. ஜூன் மாதம் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் எதுவும் உருவாகவில்லை
ஜூலை மாதம், மழைப்பொழிவு 101 சதவீதமாக உயர்ந்து ஆறுதலை தந்தது. மத்திய இந்தியாவில் 133 சதவீதம் அளவுக்கு மழை பெய்தது. இந்த காலத்தில் 4 காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகின. ஆனால், தென்னிந்தியாவில் 75 சதவீதம் அளவுக்கும், வடகிழக்கு இந்தியாவில் 71 சதவீதம் அளவுக்கும் மழை பதிவானது.
ஆகஸ்ட் மாதம், மீண்டும் மழை அளவு 84 சதவீதமாக குறைந்தது. தென்னிந்தியா மிக மோசமான அளவில் பாதிக்கப்பட்டு 73 சதவீதம் மழையைப் பெற்றது. செப்டம்பர் மாத இறுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் 92 சதவீதம் அளவுக்கு மழைப் பதிவாகி ஓரளவுக்குக் கைகொடுத்தது.
மண்டல வாரியாக மழை பொழிவு விவரம்
மண்டல வாரியாக பார்த்தால், வடமேற்கு இந்தியா 94 சதவீத மழையையும், மத்திய இந்தியா 97 சதவீத மழையையும் பெற்றது. ஆனால், கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியா தனது சராசரியில் 74 சதவீத மழையை மட்டுமே பெற்று, 1901-க்குப் பிறகு மிகக் குறைந்த மழையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தென்னிந்தியா 76 சதவீதம மழையைப் பெற்று, 1901-க்குப் பிறகு 4-வது மிகக் குறைந்த மழையைப் பதிவு செய்துள்ளது. நாட்டின் விவசாயப் பகுதியான 'பருவமழை மைய மண்டலம்' 779.9 மி.மீ மழையைப் பெற்று பற்றாக்குறையைச் சந்தித்துள்ளது.
மழைப்பொழிவு குறைய காரணமான எல் நினோ
தென்மேற்கு பருவமழைக் காலத்தில் ஜூன் மாதம் தொடங்கிய பலவீனமான 'எல் நினோ' நிலை, செப்டம்பர் இறுதியில் தீவிரமடைந்தது மழைக்குறைவுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.