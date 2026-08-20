தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு; விரைவில் பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த டி.கே. சிவகுமார் வலியுறுத்தல்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 31-வது தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது.
Published : August 20, 2026 at 5:12 PM IST
சென்னை: தென் மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படாத வகையில் தற்போதுள்ள மக்களவை எண்ணிக்கையே தொடர வேண்டும் என தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் வலியுறுத்தினார்.
சென்னை அடுத்த மாமல்லபுரத்தை அருகே கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 31-வது தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழகத்தின் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், எரிசக்தித் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடகத்தின் முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், கேரள முதலமைச்சர் சதீஷன், தெலங்கானா துணை முதலமைச்சர் மல்லு பாட்டி விக்ரமர்கா உள்ளிட்டோரும் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கின்றனர். புதுச்சேரி சார்பில் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளும், அந்தமான் மற்றும் இலட்சத்தீவுகள் சார்பில் மத்திய அரசின் உயர் பிரதிநிதிகளும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர்.
இந்த மாநாட்டில் பேசிய கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், "தென்மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படாத வகையில் 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையிலேயே தொகுதி மறுவரையறை 543 இடங்கள் என்ற அடிப்படையிலேயே தொடர வேண்டும். அதன் அடிப்படையிலேயே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “தொகுதி மறுவரையறையினால் தென் மாநிலங்களின் இடங்கள் குறையாது என உறுதியளித்ததை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆனால், இது பிரதிநிதித்துவ எண்ணிக்கையை பற்றிய விவகாரம் கிடையாது. மாநில உரிமைகளுக்கான குரல் குறித்த விவகாரம். மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சரியாக செயல்பட்டு வெற்றிப் பெற்றோம். ஆனால், தொகுதி மறுவரையறையில் அதற்காக தண்டிக்கப்படுகிறோம். அந்த வெற்றி ஒருபோதும் நமது குரலைச் சிறுமைப்படுத்துவதற்கான காரணமாகிவிடக் கூடாது.
1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தற்போது உள்ள மக்களவை எண்ணிக்கை 543 அப்படியே அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு தொடர வேண்டும். இதற்கு இங்கு கூடி இருக்கும் அனைத்து முதலமைச்சர்களும் ஆதரவு அளிப்பார்கள் என நம்புகிறேன். நமது குரலின் வலிமை பாதுகாக்கப்படட்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “புதிய தொகுதி மறுவரையறையைக்காக பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது. நீண்ட காலமாக பெண்கள் அவர்களின் உரிமைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். அதனால் ஏற்கெனவே இருக்கும் 543 என்ற மக்களவை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலேயே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும். இந்த மாநாட்டில் அதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
A strong South is essential to a strong India.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 20, 2026
Participated in the 31st Southern Zonal Council meeting in Mahabalipuram, Tamil Nadu, chaired by Hon’ble Union Home Minister Shri Amit Shah and placed Karnataka’s key priorities before the Council.
Karnataka is a key driver of… https://t.co/aGE94v6ZUJ
இதுமட்டுமின்றி, காவிரி விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "மேகதாது அணை கட்டுவது கர்நாடகா மட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரிக்கு விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மாநாட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் “தென்மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படாத வகையில் மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்ட நடைமுறையை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும். புதிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்காக காத்திருக்காமல் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும்.
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நீர் பகிர்வு விவகாரத்தில் இருந்து நீர் ஒத்துழைப்பு என்ற அணுகுமுறைக்கு மாற வேண்டும். நியாயம், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பின் அடிப்படையில் நீர்வளங்களை நிர்வகிக்க வேண்டும். காவிரி, கிருஷ்ணா, துங்கபத்ரா, பென்னாறு மற்றும் பாலாறு உள்ளிட்ட நதிப் படுகைகளில் கர்நாடகத்தின் சட்டப்பூர்வ நீர்ப்பங்கை பாதுகாப்பதுடன், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து மாநிலங்களின் உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
மேகதாது திட்டம் கர்நாடகத்திற்கு மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டுக்கும் முக்கியமானது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு சொட்டு நீரும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கும். வலுவான தெற்கு என்பது வலுவான இந்தியாவுக்கு அவசியம் என்ற அடிப்படையில், தென்மாநிலங்களின் பொருளாதார பங்களிப்புக்கு ஏற்ப வளங்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்தில் நியாயம் வழங்கப்பட வேண்டும்” உள்ளிட்டவை குறித்து பேசியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதுமட்டுமின்றி, கர்நாடகாவிற்கான நிதி குறைப்பு, சிறப்பு மானியம், பெங்களூரு-மும்பை அதிவேக ரயில் திட்டம், கனிம வளம் கொண்ட மாநிலங்களின் நிதி உரிமை, மாநில அரசுகள் மத்திய அரசு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கியுள்ள நிலங்கள் தொடர்பான பிரச்சினை, தென்மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் போதைப்பொருள் கடத்தல் சவாலை எதிர்கொள்ள சட்டங்கள், அமலாக்க நடவடிக்கைகள் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குத் தொடரும் நடைமுறைகளை உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, ”மத்திய அரசு மற்றும் தென்மாநிலங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு தென்மாநிலங்களின் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தி வலுவான இந்தியாவை உருவாக்க கர்நாடகம் உறுதியாக உள்ளது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.