சோனியா காந்திக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு: டெல்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதி
சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தகவல் கிடைத்தததும், உடனடியாக ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் சென்று அவருடைய உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
Published : March 25, 2026 at 10:52 AM IST
புது டெல்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதையடுத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சோனியா காந்திக்கு நேற்று மாலை திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் டெல்லியில் உள்ள சர் கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பயப்படும் அளவிற்கு பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை என காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டெல்லியில் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றம் காரணமாக அவருக்கு சளித்தொல்லை அதிகரித்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தற்போது மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சோனியா காந்தியின் உடல்நலம் குறித்து அவருடைய நெருங்கிய வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கூறுகையில், “தற்போது அவர் நலமுடன் உள்ளார். அவருடைய உடல்நலத்தை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தகவல் கிடைத்தவுடன், உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் சென்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் அவருடைய உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தனர். பயப்படும் அளவிற்கு எதுவும் இல்லை” என்றார்.
இருப்பினும், சோனியா காந்தியின் உடல்நிலை குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்தோ அல்லது மருத்துவமனை தரப்பிலிருந்தோ இதுவரை அறிக்கை எதுவும் வெளியாகவில்லை.
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான சோனியா காந்தி (வயது 79), ஒருமுறை மாநிலங்களவையிலும், 5 முறை மக்களவையிலும் எம்.பியாக இருந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.