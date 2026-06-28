மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யக் கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடங்கும் சோனம் வாங்சுக்
நாடு முழுவதும் உள்ள 650-க்கும் மேற்பட்ட விவசாய அமைப்புகளிடமிருந்து இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கிடைத்துள்ளதாக காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் தீபக் பால்யான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 28, 2026 at 5:29 PM IST
புதுடெல்லி: நீட் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கவுள்ளார்.
'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (CJP) ' சார்பில் கல்வி முறையில் சீர்திருத்தங்கள், வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கடுமையான நடவடிக்கை மற்றும் தேர்வு முறைகேடுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கடந்த ஜூன் 20-ஆம் தேதி முதல் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. போராட்டம் ஒரு வாரத்தை கடந்த நிலையில், பல்வேறு மாணவர் அமைப்புக்கள் CJP-யின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் டிப்கேக்கு ஆதரவு தரும் வகையில் லடாக்கை சேர்ந்த கல்வியாளரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான சோனம் வாங்சுக் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இன்று முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்குகிறார்.
இவரின் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு அனைந்திந்திய மாணவர் சங்கங்களை (AISA) சேர்ந்த பல மாணவ அமைப்புக்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள 650-க்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புக்கள் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. மாணவர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் ஒரே மேடையில் இணைவது இப்போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக CJP நிறுவனர் அபிஜீத் டிப்கே கூறியதாவது, "இந்த போராட்டம் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி தொடங்கிய போதே, சோனம் வாங்சுக் தன்னுடைய ஆதரவை வழங்கினார். மத்திய கல்வி அமைச்சர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யவில்லை என்றால், காலவரையற்ற உண்ணாவிர போராட்டத்தை தொடங்கப்படும் என எச்சரித்திருந்தார். இந்நிலையில், அவர் தனது போராட்டத்தை இன்று தொடங்கவுள்ளார். அவருக்கு பல்வேறு அமைப்புக்கள் தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்துள்ளன. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி" என தெரிவித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் உள்ள 650-க்கும் மேற்பட்ட விவசாய அமைப்புகளிடமிருந்து இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கிடைத்துள்ளதாக காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் தீபக் பால்யான் தெரிவித்துள்ளார். தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகளும் இந்தப் போராட்டத்தில் இணைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.