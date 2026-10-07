சிவலிங்கம் முன்பு நடனமாடிய மூன்று நல்ல பாம்புகள்: சிலிர்க்க வைக்கும் காட்சி
சிவலிங்கத்தை பார்த்தபடி சில நிமிடங்கள் படம் எடுத்து ஆடிய நல்ல பாம்புகள் பின்னர் லிங்கத்தை சுற்றி வந்து படம் எடுத்து ஆடின.
Published : October 7, 2026 at 10:00 PM IST
நெல்லூர்: ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிவன் கோவிலில் சிவலிங்கத்தின் முன்பு 3 நல்ல பாம்புகள் படம் எடுத்து ஆடிய காட்சி காண்பவர்களை மெய்சிலிர்க்க செய்துள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செர்லோபள்ளி கேட் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற விஸ்வநாத சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது.
மிகவும் புகழ்பெற்ற இந்தக் கோவிலில் மூலவராக சிவப்பெருமான் வீற்றுள்ளார். இந்த கோவிலுக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த திங்கட்கிழமை (அக்.5), அதிகாலை 4 மணிக்கு வழக்கம் போல சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்காக பூசாரிகள் கோவில் நடையை திறந்துள்ளனர்.
அப்போது அவர்கள் கண்ட காட்சி அவர்களை பிரம்மிப்பில் ஆழ்த்தியது. ஆம், மூன்று பெரிய அளவிலான நல்ல பாம்புகள் கோவிலின் கருவறைக்குள் உள்ள சிவலிங்கத்தின் முன்பு படம் எடுத்து ஆடிக் கொண்டிருந்தன.
இதனை பார்த்த பூசாரிகள், எந்த சத்தமும் எழுப்பாமல் அந்தக் காட்சியை கண்டுக் கொண்டிருந்தனர். சிவலிங்கத்தை பார்த்தபடி சில நிமிடங்கள் படம் எடுத்து ஆடிய நல்ல பாம்புகள் பின்னர் லிங்கத்தை சுற்றி வந்து படம் எடுத்து ஆடின.
|இதையும் படிங்க: கேரளா திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி: முடிவுக்கு வந்த சஸ்பென்ஸ்... முதல் பரிசான ரூ.30 கோடிக்கு உரிமைக் கோரிய அதிர்ஷ்டசாலி
சுமார் 15 நிமிடங்கள் சிவலிங்கத்தின் அருகில் இருந்த நல்ல பாம்புகள், பின்னர் மெதுவாக அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றன. அங்கு நின்றுகொண்டிருந்த யாரையும் அந்த பாம்புகள் ஒன்றும் செய்யவில்லை. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த செய்தி ஆந்திரா முழுவதும் காட்டுத் தீயாக பரவியது. இதனைத் தொடர்ந்து, மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் விஸ்வநாத சுவாமி கோவிலுக்கு வந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு செல்கின்றனர்.
சிவபெருமானுக்கு அணிகலனாக இருக்கும் நாகராஜா தான், கோவில் சிவலிங்கத்திற்கு முன்பு வந்ததாக பக்தர்கள் நம்பிக்கையுடன் கூறுகின்றனர்.