பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை புறப்பட்ட விமானத்தில் திடீரென கிளம்பிய புகையால் பரபரப்பு
அந்த புகை, விமானத்தின் பயணிகள் அறையில் இருந்து வந்ததா? விமானி அறையில் இருந்து வந்ததா? அல்லது விமானத்தின் தொழில்நுட்ப பகுதியில் இருந்து வந்ததா? என தெளிவாக தெரியவில்லை.
Published : May 26, 2026 at 10:51 PM IST
புதுடெல்லி: பெங்களூருவில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானத்தில் திடீரென்று புகை கிளம்பியதால், விமானம் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகள் அனைவரும் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
இண்டிகோ நிறுவனத்தின் ஏர்பஸ் A321neo ரக விமானம், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டது. விமானம் ஓடுபாதையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது விமானத்திற்குள் திடீரென்று புகை கிளம்பியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, ஓடுபாதையில் இருந்து மேலே எழும்புவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் விமான ஊழியர்கள், பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி விமானத்தை நிறுத்தி, பயணிகள் அனைவரையும் வெளியேற்றினர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, விமானத்தின் அவசரகால வழியாக பயணிகள் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து இண்டிகோ நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "2026 மே 26-ஆம் தேதி, பெங்களூரில் இருந்து சென்னை செல்லும் இண்டிகோ விமானம் ஓடுபாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது, விமானத்திற்குள் புகை தென்பட்டது. உடனடியாக பாதுகாப்பு கருதி, பயணிகள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பயணிகளும் விமானப் பணியாளர்களும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு உதவி குழுக்கள் தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து, பயணிகள் சென்னை செல்வதற்கு மாற்று விமானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விமான பயணம் தாமதம் ஆவதால் பயணிகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
விமானத்திற்குள் புகை ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை இண்டிகோ நிறுவனமோ, சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகமோ எந்தவித தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை. அந்த புகை விமானத்தின் பயணிகள் அறையில் இருந்து வந்ததா? விமானி அறையில் இருந்து வந்ததா? அல்லது விமானத்தின் தொழில்நுட்ப பகுதியில் இருந்து வந்ததா எனத் தெளிவாக தெரியவில்லை.
விமானத்தில் புகை கிளம்பியதற்கான காரணம் குறித்து அறிவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.