6 வயது சிறுமி மீது 8 வயது சிறுவன் கொலை வெறி தாக்குதல்: பள்ளியில் நிகழ்ந்த கொடூரம்

6 வயது சிறுமி மீது 8 வயது சிறுவன் கொலை வெறி தாக்குதல்: பள்ளியில் நிகழ்ந்த கொடூரம்
பெஞ்சின் மீது சிறுமியின் தலையை முட்டியும், செங்கல்லை எடுத்து முகத்தில் அடித்தும் சிறுவன் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக காவல்துறையில் தந்தை அளித்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 6:58 PM IST
பஞ்ச்குலா: ஹரியானாவில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் 6 வயது சிறுமியை 8 வயது சிறுவன் கொடூரமாக தாக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் படுகாயமடைந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹரியானா மாநிலம் பஞ்ச்குலா மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 28-ஆம் தேதி புதன்கிழமை அன்று, இப்பள்ளியில் எல்கேஜி பயின்று வரும் 6 வயது சிறுமியை, அதே பள்ளியைச் சேர்ந்த 8 வயது சிறுவன் ஒருவன் முதல் தளத்தில் உள்ள வகுப்பறைக்கு கூட்டிச் சென்றதாக தெரிகிறது.
வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த சில நொடிகளிலேயே, அந்த சிறுமியை சிறுவன் கொடூரமாக தாக்க தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த அந்த சிறுமி, தற்போது பிஜிஐஎம்இஆர் (PGIMER) அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, காண்பவர்களின் மனதை பதைபதைக்க செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தந்தை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், தனது மகளின் தலையை வகுப்பறையில் உள்ள பெஞ்சின் மீது சிறுவன் வைத்து முட்டியதாகவும், செங்கல்லை எடுத்து முகத்திலும், தலையிலும் சரமாரியாக தாக்கியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் சித்தப்பா கூறும் போது, "பள்ளியில் போதுமான ஆசிரியர்களும், ஊழியர்களும் இல்லாதததே இந்த சம்பவத்துக்கு காரணம். காலையில் வழக்கம் போல சிறுமி பள்ளிக்கு சென்றாள். பள்ளி முடிந்ததும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் அவளை அழைத்து வருவதற்காக சென்றிருக்கிறார்.
ஆனால், பள்ளியில் சிறுமி இல்லை என ஆசிரியை கூறியிருக்கிறார். இதுகுறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் தகவல் தெரிவிக்கவே எனது அண்ணன் (சிறுமியின் தந்தை) பள்ளிக்கு வந்து தேடிய போது, சம்பந்தப்பட்ட சிறுவன்தான் அவரை வகுப்பறைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளான்.
அங்கு அவள் மூர்ச்சையாக படுத்து கிடந்திருக்கிறாள். பின்னர் அவள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். அவள் மிகக் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறாள். ஒரு மிருகத்தை கூட அப்படி யாரும் அடித்திருக்க மாட்டார்கள்" என வேதனையுடன் கூறினார்.
இந்நிலையில், சிறுமியின் தந்தையின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்த போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட சிறுவனிடமும், அவனது பெற்றோரிடமும் விசாரித்து வருகிறார்கள்.
சிறுவனின் உடல்நலம் குறித்து மருத்துவ ரீதியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், விசாரணைக்கு பின்னர் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் பஞ்ச்குலா உதவிக் காவல் ஆணையர் விக்ரம் நேஹ்ரா தெரிவித்தார்.