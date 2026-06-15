ராஜஸ்தானில் லாரி மீது கார் மோதி கோர விபத்து - ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் உயிரிழப்பு
இந்த விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இரண்டரை வயது குழந்தை மட்டுமே காயங்களுடன் உயிர் தப்பியது.
Published : June 15, 2026 at 6:07 PM IST
பிகானீர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம், பிகானீர் மாவட்டத்தில் சரக்கு லாரி மீது கார் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் 3 குழந்தைகள் உள்பட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்து குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மிருதுள் கச்வா மற்றும் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பி.எல்.மீனா ஆகியோர் கூறுகையில், "பிகானீர் மாவட்டத்தில் உள்ள முகாம் என்ற இடத்தில், பீஷ்னோய் சமூகத்தினர் வணங்கும் குரு ஜம்பேஷ்வர் பகவானின் சமாதி உள்ளது. இந்த சமாதியை வழிபடுவதற்காக, ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள ஃபதேஹபாத் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓம் பிரகாஷ் பீஷ்னோய் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் காரில் சென்றிருந்தார்.
சமாதியில் வழிபட்டு விட்டு திரும்பி வரும் போது, பிகானீர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஶ்ரீதுங்கர்கர் என்ற இடத்தருகே சரக்கு லாரி மீது கார் மோர் மோதி இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்தில் காரில் வந்த 4 குழந்தைகள், 2 பெண்கள் உள்ளிட்ட 7 பேரும் காயம் அடைந்தனர். அவர்களை உள்ளூர் மக்களும், காவல் துறையினரும் மீட்டு ஶ்ரீதுங்கர்கர் மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவர்களின் உடல் நிலையை மருத்துவர்கள் பரிசோதித்து, காயமடைந்தவர்களில் 3 குழந்தைகள், 2 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என மொத்தம் 6 பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் என்று தெரிவித்தனர்.
இந்த விபத்தில் இரண்டரை வயது குழந்தை மட்டுமே காயங்களுடன் உயிர் தப்பியது. அந்தக் குழந்தைக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காரை ஓட்டி வந்தவர் கண் அயர்ந்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இருப்பினும் விபத்திற்கு உண்மையான காரணம் குறித்து அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பிகானீர் மாவட்டத்தில் உள்ள நோகா நகரில் கடந்த மே மாதம், மினி பேருந்தும், லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். 13 பேர் காயமடைந்தனர். அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் பிகானீர் மாவட்டத்தில் மேலும் கோர விபத்து நிகழ்ந்திருப்பது, அந்த பகுதி மக்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.