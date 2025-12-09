ETV Bharat / bharat

வாக்கு திருட்டு என்பது தேசவிரோத செயல் - மக்களவையில் ராகுல் ஆவேசம்

வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக நான் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இதுவரை தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்கவில்லை என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.

மக்களவையில் ராகுல் காந்தி உரை
மக்களவையில் ராகுல் காந்தி உரை
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 9, 2025

புதுடெல்லி: நாட்டின் ஜனநாயகத்தையே சிதைக்கும் நோக்கில் தேர்தல் ஆணையத்தை மத்திய பாஜக அரசு தமது கைப்பாவையாக பயன்படுத்தி வருகிறது என்று ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம்(SIR) குறித்த விவாதம் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. விவாதத்தை தொடங்கி வைத்து, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசினார்.

அப்போது அவர், தேர்தல் ஆணையம் போன்ற நாட்டின் தன்னாட்சி அமைப்புகளை மத்திய பாஜக அரசு தமது விருப்பத்திற்கிணங்க பயன்படுத்தி வருகிறது என்றும், இதன் மூலம் தேசத்தின் ஜனநாயகம் சிதைக்கப்படுகிறது எனவும் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை தேர்ந்தெடுக்கும் மூன்று நபர்களை கொண்ட உயர்நிலைக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியை மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு நீக்கியது ஏன் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அத்துடன், தலைமை தேர்தல் ஆணையரை யாரும் எந்த கேள்வியையும் கேட்க முடியாதபடி, சட்டத்தை மத்திய பாஜக அரசு மாற்றியமைத்தது ஏன்? எனவும் ராகுல் கேள்வி எழுப்பினார். இவையெல்லாம் ஜனநாயகத்தை சிதைப்பதற்காக, தேர்தல் ஆணையத்தை தமது கைப்பாவையாக மத்திய பாஜக அரசு பயன்படுத்தி வருகிறது என்பதற்கு உதாரணம் என்று கூறிய அவர், நாட்டின் வேறெந்த பிரதமருக்கு இப்படி செய்ததில்லை என்றும் மோடியை கடுமையாக சாடினார்.

அத்துடன், தேர்தலின் நாளின்போது வாக்குச்சாவடி நிகழ்வுகள் குறித்து பதிவு செய்யப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகள் அழிக்கப்படுவது ஏன்? என்ற தமது கேள்விக்கு தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை பதிலளிக்கவில்லை என்றும் ராகுல் கூறினார். இதேபோன்று, பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் மாடலின் பெயர் இந்திய வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றது எப்படி? என்ற கேள்விக்கும் ஆணையத்திடம் இருந்து பதிலளில்லை எனவும் ராகுல் பேசினார்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் நம்பத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில் அவற்றை நிபுணர்களை கொண்டு பரிசோதிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும், வாக்கு திருட்டு என்பது தேசவிரோத செயல் எனவும் ராகுல் ஆவேசமாக பேசினார்.

தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்பட மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் SIR எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை தற்போது மேற்கொள்ளக்கூடாது எனவும், இதனால் ஏற்கெனவே பட்டியலில் உள்ள வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அச்சம் தெரிவித்தன.

அரசியல் கட்சிகளின் இந்த அச்சத்தை கருத்தில் கொள்ளாத இந்திய தேர்தல் ஆணையம், சரி போனால் போகட்டும் என்பது போல, SIR பணியை முடிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மட்டும் ஒருவாரத்துக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அண்மையில் அறிவித்தது. அதாவது டிசம்பர் 4-ம் தேதியுடன் முடிவடைய இருந்த இப்பணிகள், டிசம்பர் 11-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது ஒருபுறமிருக்க, SIR குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் உடனே விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் நடப்பு குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நாள் முதலே தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன. இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து, இக்கூட்ட தொடரின் முதல் இரண்டு நாள்கள் நாடாளுமன்ற மக்களவை நடவடிக்கைகளை எதிர்க்கட்சிகள் முற்றிலும் முடக்கின. இந்த நிலையில்தான், SIR குறித்து மக்களவையில் இன்று காரசாகமாக விவாதம் நடைபெற்றது.

