சிக்கிம் சுரங்கப்பாதை விபத்தில் 8 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு - வாயுக் கசிவால் மீட்பு பணிகளில் சிக்கல்
சுரங்கத்தில் சிக்கியுள்ள 17 தொழிலாளர்களை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அனுபா டேம்லிங் கூறியுள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 1:01 PM IST
காங்டாக் : சிக்கிம் மாநிலத்தில் சுரங்கப்பாதை பணியின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி 8 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தேசிய நீர்மின்சக்தி கழகத்தின் கீழ், டீஸ்டா நதியில் நீர்மின் திட்டத்திற்காக சாமர்துங் பகுதியில் புதிய சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நேற்று மதியம் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வழக்கம் போலப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, சுரங்கத்தின் உட்பகுதியில் (சுமார் 1.5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில்) திடீரென மீத்தேன் வாயு வெடிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த வெடிவிபத்தின் தீவிரத்தால் சுரங்கத்தின் முகப்புப் பகுதியில் பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு, சுரங்கத்தின் நுழைவு வாயில் முற்றிலும் அடைபட்டது.
இதனால் உள்ளே பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் வெளியே வர முடியாமல் தவித்தனர். உடனடியாக தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை, மாநில பேரிடர் மீட்பு படை, தீயணைப்புத் துறை, காவல்துறையினர் விரைந்து வந்தனர்.
வாயு கசிவால் மீட்பு பணி பெரும் சவாலாக மாறியதால் தொழிலாளர்களை மீட்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட வீரர்களும், வாயுக் கசிவு காரணமாக மயக்கம் மற்றும் தலைசுற்றல் ஏற்பட்டதால், முன்னெச்சரிக்கையுடன் மெதுவாக உள்ளே நுழைந்தனர்.
#WATCH | Gangtok, Sikkim: Rescue operations are underway in Sikkim's Namchi district after a tunnel collapsed, trapping at least 12 workers. More details awaited.— ANI (@ANI) July 20, 2026
(Source: Sikkim government) pic.twitter.com/DTWs7KLtDa
இதனிடையே இதுவரை சுரங்கப்பாதையில் இருந்து 8 தொழிலாளர்களின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் உடல்கள் சிங்டாம், காங்டாக், நாமச்சி மாவட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு பிரேத பரிசோதனைகளுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
விபத்து குறித்து நாம்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அனுபா டேம்லிங் கூறுகையில், சுரங்கப் பாதையில் சிக்கியுள்ளவர்கள் குறித்த முழுத் தகவல் இனிமேல் தான் தெரிய வரும் என்றார். சுரங்கத்திற்குள் ஏற்பட்ட வாயுக் கசிவு காரணமாக மீட்பு பணி கடும் சவாலாக உள்ளது என்றும், வாயுக் கசிவால் மீட்பு குழுவினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
சுரங்கப் பாதைக்குள் ஏற்பட்டுள்ள வாயுக் கசிவால், தொழிலாளர்கள் சிக்கிய இடத்திற்கு மீட்பு குழுவினரால் இன்னும் சென்றடைய முடியவில்லை என்றும், போதிய ஆக்சிஜன் இல்லாததால் மீட்பு பணி தொய்வடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
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பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் மீட்பு பணியை துரிதப்படுத்த சிறப்பு படை ஒன்றை வேறு மாநிலத்தில் இருந்து வரவழைக்க உள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, இந்தத் துயர விபத்து குறித்து சிக்கிம் முதலமைச்சர் பிரேம் சிங் தமாங்கிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு நிலவரங்களை கேட்டறிந்தார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்த பிரதமர், மத்திய அரசின் சார்பில் மீட்புப் பணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.