வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இந்தியாவின் அஷ்டலட்சுமிகள்; பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
சாதி, மொழி என மக்கள் பிரிந்து கிடக்கும் இந்த சூழலில் "ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்" என்ற நோக்கத்தின் நேரடி வாழ்க்கை அனுபவமாக சிக்கிம் மாநிலம் திகழ்கிறது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : April 28, 2026 at 7:53 PM IST
காங்டாங்(சிக்கிம்): சிக்கிம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்கள், இந்தியாவின் அஷ்டலட்சுமிகள் என்று பிரதமர் மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
சிக்கிம் மாநிலம் உருவானதன் 50-ஆவது ஆண்டு கொண்டாட்டம், தலைநகர் காங்டாக்கில் உள்ள பால்ஜோர் ஸ்டேடியத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
அதன் நிறைவு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு பேசினார். அவர் பேசுகையில், "சிக்கிம் மாநிலத்தில் வசிக்கும் மக்கள் அனுபவிக்கும் அமைதியும், ஆன்மிக இன்பமும் அளவற்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன.
நான் காலையில் ஆர்க்கிட் தோட்டத்தில் இருந்தேன், அங்கு காணப்பட்ட செழிப்பான இயற்கை அழகையே உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். எதிர்காலத்தில் இந்த மாநிலத்திற்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகரிக்கும். உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மக்கள், இங்கு வந்து அமைதி தவழும் சூழலை ரசிக்க வேண்டும்.
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் சாதி, மொழி, பிராந்தியம் என அடிப்படையில் பிரிந்து கிடக்கும் இந்த சூழலில் "ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்" என்ற நோக்கத்தின் நேரடி வாழ்க்கை அனுபவமாக சிக்கிம் மாநிலம் திகழ்கிறது.
ஆனால், இந்த மாநிலத்தில் இதற்கு முன்பு ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் அரசுகள் வளர்ச்சித் திட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் வளர்ச்சியில் பின்தங்க வைத்துவிட்டன.
நாட்டின் மொத்த பரப்பளவில் 1 சதவீத பரப்பையே சிக்கிம் மாநிலம் கொண்டிருந்தாலும், 25 சதவீத பறைவயினங்களும் மலர் வகைகளும் இந்த மாநிலத்தில்தான் உள்ளன.
இம்மாநிலத்தில் பலரின் வாழ்வாதாரம் சுற்றுலா பொருளாதாரத்துடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. எனவே, இந்த மாநிலத்தில் சுற்றுலா துறையின் வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்பு திட்டடங்களை நிறைவேற்றுவதில் மத்திய அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தின் பாக்டோக்ராவில் இருந்து சிக்கிமிற்கு விரைவு வழிச்சாலை அமைக்கப்படும். காங்டாக்கில் உருவாக்கப்படும் ரிங் சாலையால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிக்கும்.
இந்த மாநிலத்தில் ரோப் வழித்தட திட்டம், ஸ்கைவே வழித்தட திட்டம் ஆகியவை வரவிருக்கின்றன. நாதுலாவில் அமைக்கப்படும் அந்த திட்டங்களால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிக்கும்.
முந்தைய காங்கிரஸ் அரசு, மருத்துவ சேவைகளை முறையாக வழங்கவில்லை. மாநிலத்தில் அரசு சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதிலும், மலிவு விலையில் மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ சேவை வழங்குவதிலும் மத்திய அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது.
சிக்கிமில் மாவட்ட மருத்துவமனைகள், நலவாழ்வு மையங்கள், மண்டல மருத்துவமனைகள் என 200 மருத்துவமனைகள் உள்ளன. இங்கு சோவோ ரிக்பா மருத்துவமனை விரைவில் திறக்கப்படும். அது, இந்த மாநிலத்தின் சுகாதார துறைக்கு மேலும் ஊக்கம் அளிக்கும்.
ஏழைகள் இலவச சிகிச்சை பெறுவதற்காக ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார காப்பீடு அட்டைகளை வழங்கி இருக்கிறோம். இப்போது, இந்த வசதி 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் மருந்தகங்களில் மலிவு விலையில் மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன.
சிக்கிம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்கள், இந்தியாவின் அஷ்டலட்சுமியாக திகழ்கின்றன. வடகிழக்கு கொள்கையை விரைவாக செயல்படுத்துவதில் மத்திய அரசு உறுதியுடன் உள்ளது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.