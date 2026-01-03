ETV Bharat / bharat

கர்நாடகவின் நீண்ட கால முதல்வர்; எதிரிகளை வீழ்த்திய அரசியல் சாணக்கியன்: யார் இந்த சித்தராமையா?

சாமூண்டீஸ்வரி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை கூட கணிக்க முடியாத நிலையில், 257 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று சித்தராமையா அரசியல் எதிரிகளுக்கு ஆச்சரியம் அளித்தார்.

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா (கோப்புப்படம்)
கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat)
பெங்களூர்: கர்நாடகவின் நீண்ட கால முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்று சாதனையை தற்போதையை முதல்வர் சித்தராமையா படைத்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் சமூகநீதியின் காவலர் என்று அழைக்கப்படும் தேவராஜ் அரஸ் வசம் இருந்த இந்த சாதனையை தற்போது சித்தராமையா முறியடித்துள்ளார். 1972 மற்றும் 1978ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் வென்று தொடர்ச்சியாக 2,789 நாட்கள் (7 ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள்) முதல்வராக தேவராஜ் அரஸ் இருந்துள்ளார். இவரின் இந்த 40 ஆண்டு கால சாதனையை தற்போதைய முதல்வர் சித்தராமையா முறியடித்துள்ளார்.

2013-இல் முதல் முறையாக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற அவர், 2018ஆம் ஆண்டு வரை முதல்வர் பதவியில் இருந்தார். அதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வி அடைந்த நிலையில், மீண்டும் 2023இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் வென்று இரண்டாவது முறையாக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் புத்தாண்டு தினத்தில் கர்நாடகாவின் நீண்ட கால முதல்வர் (2,791 நாள்) என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

சாதனையிலும் ஒரு சோதனை

சித்தராமையா கர்நாடகாவின் நீண்ட கால முதலமைச்சர் என்ற சாதனையை படைத்திருந்தாலும், தேவராஜ் அர்ஸை போல் தொடர்ச்சியா அவரால் முதல்வர் பதவியில் நீடிக்க முடியவில்லை. தேவராஸ் அர்ஸ் இரண்டு முறை அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் வென்று முதல்வராக இருத்தார். ஆனால், சித்தராமையா 2013இல் முதல்வராக பொறுப்பேற்று அடுத்த தேர்தலில் (2018) வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார். மீண்டும் 2023இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் வென்று கர்நாடகாவின் நீண்ட கால முதல்வர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

கர்நாடக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியான சித்தராமையா

பாரதிய லோக் தளம் மற்றும் ஜனதா பரிவாரத்தில் தனது அரசியல் வாழ்க்கையை தொடங்கிய சித்தராமையா ஆறு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளார். ஜே.டி.எஸ் தலைவர் தேவகவுடாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக அக்கட்சியில் இருந்து வந்தார். தேவகவுடா பிரதமராக பொறுப்பேற்றதால், கர்நாடகாவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஜே.எச்.படேல் அரசாங்கத்தில் துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

1999இல் தேவகவுடாவுக்கும், முன்னாள் முதல்வர் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டேவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிளவு காரணமாக ஜனதா தளம் பிளவுப்பட்டபோது தேவகவுடா பக்கம் நின்ற சித்தராமையா, 2004இல் கவுடா தலைமையிலான மதசார்ப்பற்ற ஜனதா தளம், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தபோது மீண்டும் அந்த அமைச்சரவையில் துணை முதல்வரானார்.

மோதிக்கொண்ட உடன்பிறவா அண்ணன்-தம்பிகள்

மதசார்ப்பற்ற ஜனதா தளத்தின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகவும், தேவகவுடாவின் நிகழ்லாகவும் இருந்த வந்த சித்தராமையாவுக்கும், தேவகவுடாவுக்கும் கடந்த 2005க்கு பிறகு மோதல் போக்கு நிலவியது. காங்கிரஸ் 2004இல் முதல்வர் பதவியை ஜனதா தளத்திற்கு வழங்க தயாராக இருந்தும், தான் முதல்வராக கூடாது என்பதற்காக முதல்வர் பதவியை காங்கிரஸ் கட்சியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, தனக்கு துணை முதல்வர் பதவியை வழங்கப்பட்டதாக அவர் நம்பினார்.

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா (கோப்புப்படம்)
மேலும், தேவகவுடாவின் மகனும், அப்போது முதல் முறையாக எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எச்.டி.குமாரசாமி கட்சிக்குள்ளும், ஜனதா தள சட்டமன்ற உறுப்பினரிடையேவும் முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கினார். இதனால், தன்னை கட்சிக்குள் நிலை நிறுத்திக்கொள்ள கட்சி சார்பற்று, அகிந்தா (சிறுபான்மையினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் தலித்துகள் என்பதன் சுருக்கம்) மாநாட்டை நடத்தினார். இதனால், விளைவாக அவர் துணை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்தும், ஐனதா தள கட்சியில் இருந்தும் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.

காங்கிரஸுல் இணைந்த சித்தராமையா

ஜேடிஎஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சித்தராமையா பெரும் படையுடன் தன்னை 2006இல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டார். அதுவரை காங்கிரஸ் கட்சியில் கோலோச்சி வந்த அனைத்து முக்கிய நிர்வாகிகளையும் ஓவர்டேக் செய்து அக்கட்சியில் விஸ்வரூப வளர்ச்சி அடைந்தார். கர்நாடகாவின் காங்கிரஸ் முகம் தான் என்பதை, அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே அவர் நிரூபித்தார்.

கர்நாடகாவில் ஒக்கலிகர்கள் மற்றும் விங்காயத்து சமூகங்களின் ஆதிக்கம் மற்ற அனைத்து சமூகங்களையும் விட மிக அதிகமாக இருப்பது கடந்த கால வரலாறு மூலம் வெளிப்படையாக தெரியும். குறிப்பாக இந்த இரண்டு சமூகங்களை சேர்ந்த 16 பேர் கர்நாடக முதல்வராக இருந்துள்ளனர். இந்த இரண்டு சமூகங்கள் கோலோச்சும் அம்மாநில அரசியலில், பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த சித்தராமையா கர்நாடகாவின் நீண்டகால முதல்வர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் என்பதே, சித்தராமையாவின் அரசியல் ஆளுமையை புரிந்துகொள்ள போதுமானது.

திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய இடைத்தேர்தல்

2006இல் தேவகவுடாவின் ஜனதா தளத்தில் இருந்து சித்தராமையா வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து சாமூண்டீஸ்வரி தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த இடைதேர்தல் அறிவிப்பு சித்தராமையாவுக்கு அரசியல் ரீதியாக வாழ்வா? சாவா? போராட்டமாக மாறியது.

அந்த நேரத்தில் தனது அரசியல் எதிரியான குமாராசாமி முதல்வராகவும், பாஜகவின் எடியூரப்பா துணை முதல்வராகவும் இருந்தனர். இடைத்தேர்தலில் வென்று தனது அரசியல் வாழ்க்கையிலும், காங்கிரஸ் கட்சியிலும் தனது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்த வேண்டிய தேவை அவருக்கு ஏற்பட்டது. போட்டி பலமாக இருந்ததால் இடைத்தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை கூட கணிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால், தேர்தல் முடிவு சித்தராமையாவுக்கு மகிழ்ச்சியும், ஆச்சரியமும் ஒருசேர அளிக்கும் விதமாக 257 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றிபெற்றார்.

அன்றில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் அவரது அரசியல் பயணம் அதிரடியாகவே இருந்தது. குறிப்பாக அப்போது முதலமைச்சர் பதவியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தற்போதையை காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே உள்ளிட்டவர்களை ஓவர்டேக் செய்தார். இதன் எதிரொலியாக கார்கேவுக்கு பெரிய அளவில் விருப்பம் இல்லாத தேசிய அரசியலுக்கும் அவர் தள்ளப்பட்டார்.

சாதித்த சித்தராமையா

இதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேர்தல்களில் வென்று கர்நாடக எதிர்க்கட்சி தலைவர், முதல்வர் என அடுத்தடுத்த பதவிகளில் திறம்பட செயல்பட்டார். அவரின் கிராமிய தோற்றம், பாவனைகள் மற்றும் உடல்மொழி அவருக்கு அரசியல் ரீதியாகவும் கைகொடுத்தது. மேலும், அவரின் சமூக நீதி கருத்துக்கள் அம்மாநில மக்களால் பெரிதும் ரசிக்கப்பட்டன. எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தபோது பாஜக அரசின் மீது பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார். பிரபல ரெட்டி சகோதரர்களுக்கு எதிராக பெங்களூரில் இருந்து பல்லாரி வரை அவர் நடத்திய பாதயாத்திரை அவரின் செல்வாக்கை மேலும் அதிகரித்தது.

ஒக்கலிகர்கள் மற்றும் லிங்காயத்துகளின் ஆதிக்கத்தை முறியடிப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், நீண்ட காலம் அரசியலில் நீடிப்பதற்காகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தலித்துகள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆகியோரின் கூட்டணியை திறமையாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும் அவர் பயன்படுத்திக்கொண்டார்.

40 ஆண்டுகால சாதனையை தகர்த்த சித்தராமையா

கடந்த 2013-2018 வரை முதல்வராக இருந்த அவர், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முழு ஐந்து ஆண்டு பதவிக்காலத்தையும் நிறைவு செய்த கர்நாடகாவின் முதலமைச்சர் என்ற சாதனையும் படைத்தார். தற்போது அதிக நாள் முதலமைச்சர் என்ற சாதனையும் அவர் தன்னகத்தே பெற்றுள்ளார். தற்போதைய அரசியலில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த டி.கே.சிவகுமார் அவருக்கு போட்டியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக சித்தராமையாக பதவியேற்ற போதே இந்த சச்சரவுகள் ஏற்பட்டன. முதல் இரண்டரை ஆண்டுகள் சித்தராமையாவும், அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகள் சிவகுமாரும் பதவியில் நீடிப்பார்கள் என்ற தகவல் வெளியான நிலையில், மூன்றாம் ஆண்டை நோக்கி சித்தராமையா வேகமாக நகர்ந்து வருகிறார் என்பதே அவரின் அரசியல் ஆளுமையை சொல்ல போதுமானது.

