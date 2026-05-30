கர்நாடக முதலமைச்சராக டி.கே.சிவக்குமார் ஜூன் 3ஆம் தேதி பதவியேற்பு

கர்நாடக முதலமைச்சராக 3 ஆண்டுகளாக பதவி வகித்து வந்த சித்தராமையா, காங்கிரஸ் மேலிடம் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க மே 28ஆம் தேதி முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

கர்நாடக முதல்வராக ஜூன் 3ஆம் தேதி பதவியேற்கிறார் டி.கே.சிவக்குமார்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 9:33 PM IST

பெங்களூரூ: கர்நாடகா காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக டி.கே.சிவக்குமார் அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஜூன் 3ஆம் தேதி முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார்.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான கூட்டம், கர்நாடக சட்டமன்றம் அமைந்துள்ள விதான் சௌதாவில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர். மேலிடப் பார்வையாளர்களாக காங்கிரஸ் பொதுத் செயலாளர்களான கே.சி.வேணுகோபால், ரண்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

மாநிலத்தின் தலைமை பொறுப்பை டி.கே.சிவக்குமாருக்கு வழங்க காங்கிரஸ் மத்திய தலைமை ஏற்கெனவே முடிவெடுத்திருந்த நிலையில், ஒரு சம்பிரதாய நிகழ்வாக துணை முதல்வராக இருந்த சிவக்குமார், சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக (சிஎல்பி) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

முன்னதாக, கர்நாடக காங்கிரஸ் செயல் தலைவர் சி.ஜி.சந்திரசேகர், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "கர்நாடக மாநிலத்தின் புதிய முதல்வர் பதவியேற்பு விழா, ஜூன் 3ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார்.

அன்றைய தினம், டி.கே.சிவக்குமாருடன் சில அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக, புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் அமைச்சர்கள் குறித்து டி.கே.சிவக்குமாரும், சித்தராமையாவும் காங்கிரஸ் தலைமையுடன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினர்.

சித்தராமையாவின் ஆதரவாளர்கள், சாதிய சமன்பாடுகள், பிராந்தியங்கள் ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு அனைவருக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் வகையில் புதிய அமைச்சரவை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

30க்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சராக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். குறிப்பாக, சபாநாயகர் யு.டி.காதர் கூட புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்காக தீவிரமாக முயன்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அமைச்சர் பதவியை விரும்பும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், டெல்லியில் உள்ள கட்சித் தலைமையிடமும், கர்நாடகாவில் டி.கே.சிவக்குமார் மற்றும் சித்தராமையா ஆகியோரிடமும் ஆதரவு திரட்டும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

