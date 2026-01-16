ETV Bharat / bharat

கௌரி லங்கேஷ் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மகா. உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி

கௌரி லங்கேஷ் வழக்கில் மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் மீது மேலும் சில வழக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன.

ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் (கோப்புப்படம்)
ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 16, 2026 at 11:03 PM IST

ஜல்னா: பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருப்பது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

மகாராஷ்டிராவில் மும்பை உள்ளிட்ட 29 மாநகராட்சிகளுக்கு நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கியது. இந்நிலையில், ஜல்னா நகராட்சிக்குட்பட்ட 13வது வார்டில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் என்பவர் 2,621 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர், பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவர் ஆவார். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5ம் தேதி கௌரி லங்கேஷ் அவரது வீட்டிற்கு வெளியே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அப்போது நாடு முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது. குறிப்பாக, இவரது கொலை பத்திரிகை துறை மற்றும் சமுக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், கௌரி லங்கேஷ் கொலை வழக்கில் ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் என்பவரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தார். கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் இவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது. இந்நிலையில், மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் இவர் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெற்றிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர், மக்கள் நீதிமன்றத்தில் தனக்கு நீதி கிடைத்துள்ளதாகவும், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறினார்.

கௌரி லங்கேஷ் வழக்கில் மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீகாந்த் பங்கர்கர் மீது மேலும் சில வழக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன. மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் வழக்கிலும் இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது வெடிபொருள் சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம் ஆகிய பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

முன்னதாக இவர் 2001-2006 காலகட்டத்தில் சிவசேனா பிளவுபடாத சமயத்தில் அக்கட்சியின் நகராட்சி (ஜல்னா) மன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தார். பின்னர் 2011 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் சீட் கிடைக்காததால் இந்து ஜனஜக்ருதி சமிதி (HJS) கட்சியில் இணைந்தார். இந்நிலையில், இவர் மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், குற்ற வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

