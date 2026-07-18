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'பாலில் தூக்க மாத்திரை - போர்வைக்குள் பாம்பு'| இன்சூரன்ஸ் தொகையை பெற ஆண் நண்பருடன் கணவரை கொலை செய்த மனைவி

காலையில் தேநீர் கொடுப்பது போல அறைக்குள் சென்ற தாமினி, கணவர் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு அலறியுள்ளார்.

துஷாருடன் தாமினி (உள்படம்) மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட பாம்பு பிடி வீரர்கள்
துஷாருடன் தாமினி (உள்படம்) மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட பாம்பு பிடி வீரர்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 12:01 PM IST

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ஹஸ்தினாபூர்: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மீரட் அருகே ஹஸ்தினாபூர் பகுதியில், சினிமா பாணியில் கணவனை ஆண் நண்பருடன் சேர்ந்து திட்டமிட்டு கொடூரமாக படுகொலை செய்த மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஹஸ்தினாபூரில் 32 வயதான அதுல் குமார் பன்வார் என்பவர் சொந்தமாக ஒரு பிளே ஸ்கூல் மற்றும் தனியார் பள்ளியை நடத்தி வந்தார். இவருக்கும் தாமினி என்பவருக்கும் திருமணமாகி 6 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். அதுல் குமாரின் பெயரில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி ஒன்று இருந்துள்ளது.

இதற்கிடையே, தாமினிக்கு துஷார் என்பவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தங்களது உறவுக்கு இடையூறாக இருக்கும் கணவனை தீர்த்துக் கட்டவும், அவரது ரூ.20 லட்சம் காப்பீட்டுப் பணத்தை அபகரிக்க தாமினியும், துஷாரும் ஒரு பயங்கரமான திட்டத்தை தீட்டினர்.

இதற்காக, துஷார் இரண்டு பாம்பு பிடி வீரர்களை அணுகி, அதிக விஷம் கொண்ட ஒரு பாம்பை விலை கொடுத்து வாங்கியுள்ளார். ஜூலை 17, 2026 அன்று இரவு, தாமினி தனது கணவர் அதுல் குமாருக்கு பாலில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்துள்ளார். பால் குடித்த சில நிமிடங்களிலேயே அதுல் குமார் ஆழ்ந்த மயக்க நிலைக்கு சென்றுவிட்டார்.

நள்ளிரவு சுமார் 2 மணியளவில் தாமினி தனது 6 வயது மகனை அழைத்து கொண்டு பக்கத்து அறைக்கு சென்றுவிட்டார். பின்னர், துஷார் உதவியுடன் அந்த விஷப் பாம்பை அதுல் குமாரின் போர்வைக்குள் போட்டுள்ளார். மயக்கத்திலிருந்த அதுல் குமாரை விஷப் பாம்பு வலது காலில் கடித்ததில் அவர் படுக்கையிலேயே உயிரிழந்தார்.

காலை 6 மணியளவில் கணவருக்கு தேநீர் கொடுப்பது போல அறைக்குள் சென்ற தாமினி, அவர் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு அலறியுள்ளார். அண்டை வீட்டார் ஓடி வந்து பார்த்த போது, படுக்கையின் அருகே ஒரு பாம்பு சுருண்டு கிடப்பதைக் கண்டு அதனைப் பிடித்து ஒரு டப்பாவில் அடைத்தனர்.

அதுல் குமாரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். ஆனால் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர்.

அதுல் குமாரின் மரணத்தில் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தாமினி மீது சந்தேகம் இருந்தது. இது குறித்து அவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த எஸ்.பி. அபிஜித் குமார் தலைமையிலான தனிப்படை போலீஸார், தாமினியின் அலைபேசி அழைப்புகளை ஆய்வு செய்தனர்.

அதில், அவர் நள்ளிரவில் துஷார் என்ற இளைஞருடன் தொடர்ந்து பேசியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.தாமினி மற்றும் துஷாரை போலீஸார் தங்களது பாணியில் விசாரித்த போது, காப்பீட்டுப் பணம் மற்றும் திருமணத்தை மீறிய நட்புக்காக பாம்பை ஏவி அதுல் குமாரை கொலை செய்த உண்மையை இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.

இதனையடுத்து தாமினி, துஷார் மற்றும் பாம்பை வழங்கிய இரண்டு பாம்பு பிடி வீரர்கள் உட்பட மொத்தம் 4 பேரை போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

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