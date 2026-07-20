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ஹைதராபாத் ஐபிஎஸ் அகாடமியில் நடந்தது என்ன? பெண் பயிற்சி அதிகாரிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாருக்கு ஆளானவர் விபரீத முடிவு

அனைத்துப் புகார்களும் முற்றிலும் தவறானவை, பொய்யானவை என்றும், சட்டத்தின் மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளதால் விரைவில் உண்மை வெல்லும் என்றும் உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 12:29 PM IST

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ஹைதராபாத்: பெண் பயிற்சி ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பயிற்சி ஐபிஎஸ் அதிகாரி உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி இன்று (ஜூலை 20, 2026) காலை உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றார்.

ஹைதராபாத் மொதிலா நகரில் உள்ள தனது சகோதரர் இல்லத்திற்கு வந்திருந்த உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி, இன்று காலை திடீரென சானிடைசர் குடித்து உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றார். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்ட அவர், எஸ்.ஆர் நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிரக் கண்காணிப்பில் உள்ளார்.

ஐதராபாத் சிவராம்பள்ளியில் உள்ள சர்தார் வல்லபாய் படேல் தேசிய போலீஸ் அகாடமியில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த 30 வயது பெண் பயிற்சி ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு, உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி கடந்த ஜூன் 23 முதல் தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை, அச்சுறுத்தல் மற்றும் மிரட்டல் கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

பாதிக்கப்பட்ட பெண் பயிற்சி ஐபிஎஸ் அதிகாரி இது தொடர்பாக நேற்று (ஜூலை 19) அத்தாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதில், உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி வலுக்கட்டாயமாக தனது அறைக்கு இழுத்துச் சென்று, முடியைப் பிடித்துக் கழுத்தை நெரிக்க முயன்றதாகவும், கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும், தனது தனிப்பட்ட வீடியோவை எடுத்து அவரது கணவருக்கு அனுப்பி பிளாக்மெயில் செய்ததாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டது.

இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் அத்தாப்பூர் போலீசார் பயிற்சி ஐபிஎஸ் அதிகாரி உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி மீது பல்வேறு கடுமையான சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் (FIR 824/2026) வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் உடனடியாகப் பணியிடை நீக்கமும் செய்யப்பட்டார்.

ஆனால், இந்த குற்றச்சாட்டை உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி மறுத்துள்ளார். முன்னதாக இன்று காலை உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள அனைத்துப் புகார்களும் முற்றிலும் தவறானவை, பொய்யானவை என்றும், சட்டத்தின் மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளதால் விரைவில் உண்மை வெல்லும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஆந்திராவின் பிரகாசம் மாவட்டத்தில் போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக பணியாற்றி, பின்னர் ஐபிஎஸ் தேர்ச்சி பெற்றவர் உதய் கிருஷ்ணா ரெட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TRAINEE IPS UDAY KRISHNA REDDY
UDAY KRISHNA REDDY HARASSMENT CASE
COMPLAINT ON UDAY KRISHNA REDDY
SEXUAL HARASSMENT IN POLICE ACADEMY

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