கர்நாடகாவில் அதிகாலை பயங்கரம்; பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 9 பயணிகள் உடல் கருகி உயிரிழப்பு
சித்ரதுர்கா அருகே இன்று அதிகாலை பேருந்து - லாரி நேருக்கு நேர் மோதி நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் பயணிகள் உட்பட ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர்.
Published : December 25, 2025 at 9:39 AM IST
சித்ரதுர்கா (கர்நாடகா): சித்ரதுர்கா அருகே தனியார் சொகுசு பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் 9 பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தனியார் பேருந்து ஒன்று இன்று அதிகாலை பெங்களூரிலிருந்து ஷிமோகா வழியாக கோகர்ணா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. சித்ரதுர்கா மாவட்டம் ஜவனகொண்டனஹள்ளி அருகே பேருந்து பயணித்து கொண்டிருந்தபோது, ஹிரியூரிலிருந்து பெங்களூரு நோக்கிச் சென்ற லாரி, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பேருந்து மீது நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் பேருந்து தீப்பிடித்ததால், பேருந்தில் பயணித்த 8 பேர் மற்றும் லாரி ஓட்டுநர் என மொத்தம் 9 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே தீயில் கருகி உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர், விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து ஹிரியூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
“பெங்களூரிலிருந்து கோகர்ணா நோக்கி சென்ற தனியார் பேருந்து மீது எதிர் திசையில் வந்த லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் லாரி ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தில் காயமடைந்த 12 பேர் மீட்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையிலும், 9 பேர் தும்கூர் அரசு மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பேருந்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்துள்ளனர். லாரி ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் இந்த விபத்து நடைபெற்றுள்ளதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் எந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” என்று மாவட்ட காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்து கிழக்கு மண்டல காவல்துறை அதிகாரி ரவிகாந்தே கௌடா கூறுகையில், "32 பயணிகளுடன் கோகர்ணா நோக்கி சென்ற பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் பேருந்து தீப்பிடித்தது. பேருந்தின் டீசல் டேங்க் மீது லாரி மோதி, டீசல் கசிந்து பேருந்து தீப்பிடித்திருக்கலாம். இதில், 8 பயணிகள் உடல் கருகி வாகனத்திற்குள்ளே உயிரிழந்தனர். பலர் பேருந்திலிருந்து குதித்ததால் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.
பேருந்தில் பயணம் செய்த பெரும்பாலானோர் தங்கள் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். அவர்களின் தொலைபேசி எண்கள் கொண்டு அவர்களின் குடும்பத்தினரைத் தொடர்புகொள்ள முயற்சித்து வருகிறோம். உயிரிழந்தவர்களை அடையாளம் காண டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்தப்படும்.
இதற்கிடையில், டி.தாசரஹள்ளியில் இருந்து தண்டேலிக்கு 42 பள்ளி குழந்தைகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த மற்றொரு பேருந்து, விபத்துக்குள்ளான பேருந்திற்கு பின்னால் வந்ததால் இந்த விபத்திலிருந்து நூலிழையில் தப்பியது. இந்த விபத்தின் முக்கிய சாட்சியாக பள்ளிப் பேருந்து ஓட்டுநரின் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
பிரதமர் மோடி இரங்கல்: இந்நிலையில், சித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் நடந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் மற்றும் காயமடைந்து சிகிச்சைப் பெற்று வருபவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.