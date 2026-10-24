ஆந்திராவில் பயங்கரம்: சாலைப் பணியின் போது ஜெலட்டின் வெடித்து 7 பேர் உடல் சிதறி உயிரிழப்பு
ஆந்திர மாநில துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் இந்த விபத்து குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விபத்து குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 4:21 PM IST
அனந்தகிரி: ஆந்திர மாநிலம் அல்லூரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனந்தகிரி அருகே பினகோட்டா என்ற மலைப்பகுதியில் இன்று நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில், அந்த பகுதியில் வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த பள்ளி ஆசிரியை உட்பட 7 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர்.
பினகோட்டா ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பேசுமாமிடி பகுதியில் மலைகளை வெட்டி சாலை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதற்காக மலைகளை தகர்க்க ஜெலட்டின் குச்சிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், இன்று காலை சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள், அங்கிருந்த வாகனம் ஒன்றில் டீசல் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அருகில் இருந்த ஜெலட்டின் குச்சிகளுக்கு பரவியது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஜெலட்டின் உள்ளிட்ட வெடிபொருட்கள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறின. இந்த விபத்தில் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் மற்றும் அந்த வழியே சென்ற இரண்டு வாகனங்கள் தூக்கி வீசப்பட்டன.
வெடி விபத்தின் சத்தம் பல கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு கேட்டதால், நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டதோ என அஞ்சிய கிராம மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். சம்பவ இடத்தில் மினி லாரி ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்ததையும், உடல்கள் சிதறி கிடந்ததையும் பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அல்லூரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அமித் பர்தார், 'முதற்கட்ட விசாரணையில் தொழிலாளர்கள் ஒரு டிப்பர் லாரிக்கு எரிபொருள் நிரப்பிக் கொண்டிருந்த போது இந்தச் சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என தெரிய வந்துள்ளது.
சாலை பணிகள் நடைபெறும் இடம் சுமார் 100 கி.மீ தொலைவில் இருப்பதால், தொழிலாளர்கள் வாகனங்களுக்கு தேவையான டீசலை மொத்தமாக வாங்கி பீப்பாய்களில் வைத்திருப்பார்கள். இன்று அவர்கள் சற்று கவனக்குறைவாக நடந்து கொண்டிருக்கலாம். இது வெடிவிபத்து அல்ல, தற்செயலாக ஏற்பட்ட தீ விபத்து' என்றார்.
உயிரிழந்தவர்களில் 5 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். சுனிதா (விசாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி ஆசிரியை). இவர் பள்ளிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற போது விபத்தில் சிக்கினார். மேலும் தேவராப்பள்ளியைச் சேர்ந்த தொழிலாளி மணி, சிடகடா பகுதியைச் சேர்ந்த நாராயண ராவ் , கடப்பா பகுதியைச் சேர்ந்த பவன் குமார் மற்றும் டிப்பர் லாரியின் ஓட்டுநர் ஆகியோர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
ஆந்திர மாநில துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் இந்த விபத்து குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விபத்து குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மாநில உள்துறை அமைச்சர் அனிதா, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளரைத் தொடர்பு கொண்டு, காயம் அடைந்தவர்களுக்கு உயர்தர மருத்துவச் சிகிச்சை அளிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.