இந்தியாவில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை - வெளியுறவு அமைச்சகம் எச்சரிக்கை
2,680 பேர் குறித்த விவரங்களை வங்கதேசத்திற்கு இந்தியா அனுப்பி வைத்துள்ளது என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 30, 2026 at 5:18 PM IST
புது டெல்லி: இந்தியாவில் சட்ட விரோதமாக தங்கி இருப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு அங்கு சட்ட விரோதமாக தங்கியிருக்கும் வங்கதேசத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சிலர், வங்கதேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள். சிலரை போலீசார் கைது செய்கிறார்கள். இதையடுத்து, காவல் துறையின் நடவடிக்கைக்கு அஞ்சி, மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்பவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் மீண்டும் வங்கதேசத்திற்குச் செல்கின்றனர்.
இரு தினங்களுக்கு முன், வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹக்கீம்பூர் எல்லைச் சாவடி அருகே 250-க்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் உடைமைகளுடன் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், டெல்லியில் நடைபெற்ற வாராந்திர செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது, இந்த விவகாரம் குறித்து வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால், செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "இந்தியாவில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருக்கும் அனைத்து வெளிநாட்டினர் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 2,680 பேர், இந்தியாவில் தங்கி உள்ளனர். அவர்களின் விவரங்கள் சரிபார்ப்புக்காக வங்கதேச அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனன.
இந்தியா, வங்கதேசம் இடையேயான ஒரு தரப்பு ஒப்பந்தப்படி, இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருக்கும் வங்கதேசத்தவர்கள், ஆவணங்கள் சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு அந்நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள். அதன்படி, 2,680 பேர் குறித்து வங்கதேச அரசிடம் இருந்து தகவல் கிடைத்த பிறகு, அவர்கள் அனைவரும் அந்நாட்டு அரசிடம் ஒப்படைக்கப்படுவர்.
இதுபோன்று ஏற்கெனவே வங்கதேச அரசின் சரிபார்ப்புக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட விவரங்கள் 5 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ளன. இருப்பினும், 2,680 பேர் விவகாரத்தில், வங்கதேச அரசிடம் இருந்து விரைவில் பதில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் குறித்து ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் பேசுகையில், "பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராக ஒவ்வொருவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடு. எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் என்பது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. எனவே, ஒட்டுமொத்த உலகும் ஒன்றிணைந்து அதனை எதிர்த்துப் போராட வேண்டும்.
எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராகவும், பயங்கரவாதத்தை தங்கள் மண்ணில் ஊக்குவிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராகவும் நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக இந்திய சரக்கு கப்பல்கள் வருவது ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் பேசுகையில், "11 இந்திய கப்பல்கள் பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் நிற்கின்றன. 14 கப்பல்கள் வெற்றிகரமாக ஹார்முஸ் நீரிணையை கடந்து இந்தியாவை வந்தடைந்து விட்டன" என்று தெரிவித்தார்.